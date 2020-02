Smrt zdravnika sprožila besne odzive: 'To ni smrt žvižgača, to je smrt heroja'

Novica o tem, da je zdravnik, oftalmolog, ki je poskušal opozoriti na nevarnost novega virusa in so ga oblasti želele utišati in sprva kaznovale, je na Kitajskem med javnostjo sprožila jezo in žalost. Li se je z virusom, ki je na koncu zahteval njegovo življenje, okužil med zdravljenjem pacienta s koronovairusom. Kitajske oblasti so sicer napovedale preiskavo vseh okoliščin.

Cenzura odzivov

Novici o njegovi smrti so najprej sledili številni izlivi žalovanja na kitajskih družbenih omrežij, a odzivi so se hitro spremenili v jezo. Pojavili so se očitki na delovanje kitajskih oblasti, ki so tudi priznale, da se niso pravočasno odzvale na koronavirus.

Kot pišeBBC, se je težko spomniti dogodka, ki bi v zadnjih letih na Kitajskem sprožil toliko besa in nezaupanja v oblasti. Na spletu sta se pojavila dva ključnika in sicer: ’oblasti so dr. Li Venliengu dolžne opravičilo’ in’hočemo svobodo govora’.Oba sta bila hitro cenzurirana. Kot poroča BBC, so na družbenem omrežju Weibo pobrisali več 100.000 komentarjev, ostalo jih je le še nekaj. ’’To ni smrt žvižgača, to je smrt heroja’’, je eden izmed njih.