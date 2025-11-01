Smrt ženske na oddaljenem avstralskem otoku: križarjenje odpovedali za vse potnike

Po smrti potnice, ki so jo na avstralskem otoku med križarjenjem po pomoti pustili samo, je bilo celotno 60-dnevno križarjenje odpovedano. Potniki bodo prejeli povrnjene stroške, preiskava incidenta še poteka.

Suzanne Rees se je s sopotniki z ladje Coral Adventurer sprehajala po otoku Lizard, a se je od skupine odcepila, da bi si odpočila. Ladja je odplula brez nje in se vrnila nekaj ur pozneje, potem ko je posadka ugotovila, da ženske ni. Naslednji dan so v obsežni iskalni akciji našli njeno truplo.

Lizard island FOTO: Shutterstock icon-expand

Kot poroča BBC, incident preiskuje Avstralska uprava za pomorsko varnost (Amsa) skupaj s policijo Queenslanda in državnim mrliškim oglednikom. Izvršni direktor križarjenj Coral Expeditions, Mark Fifield, je v soboto dejal, da so potnike in posadko na ladji Coral Adventurer v sredo obvestili, da je bil preostanek potovanja odpovedan zaradi "tragične smrti Suzanne Rees in prejšnjih mehanskih težav". V izjavi je dodal, da bodo potniki prejeli celotno povračilo stroškov, in dejal, da si Coral Expeditions prizadeva "usklajevati povratna potovanja potnikov z najetimi leti". Amsa je v soboto objavila tudi posodobljeno izjavo, v kateri je sporočila, da je "kapitanu ladje Coral Adventurer izdala obvestilo", v katerem prepoveduje vkrcanje novih potnikov na ladjo.

Kaj se je dogajalo?