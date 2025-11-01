Svetli način
Tujina

Smrt ženske na oddaljenem avstralskem otoku: križarjenje odpovedali za vse potnike

Sydney , 01. 11. 2025 10.48 | Posodobljeno pred 1 uro

Po smrti potnice, ki so jo na avstralskem otoku med križarjenjem po pomoti pustili samo, je bilo celotno 60-dnevno križarjenje odpovedano. Potniki bodo prejeli povrnjene stroške, preiskava incidenta še poteka.

Suzanne Rees se je s sopotniki z ladje Coral Adventurer sprehajala po otoku Lizard, a se je od skupine odcepila, da bi si odpočila. Ladja je odplula brez nje in se vrnila nekaj ur pozneje, potem ko je posadka ugotovila, da ženske ni.  Naslednji dan so v obsežni iskalni akciji našli njeno truplo. 

Lizard island
Lizard island FOTO: Shutterstock

Kot poroča BBC, incident preiskuje Avstralska uprava za pomorsko varnost (Amsa) skupaj s policijo Queenslanda in državnim mrliškim oglednikom. Izvršni direktor križarjenj Coral Expeditions, Mark Fifield, je v soboto dejal, da so potnike in posadko na ladji Coral Adventurer v sredo obvestili, da je bil preostanek potovanja odpovedan zaradi "tragične smrti Suzanne Rees in prejšnjih mehanskih težav".

V izjavi je dodal, da bodo potniki prejeli celotno povračilo stroškov, in dejal, da si Coral Expeditions prizadeva "usklajevati povratna potovanja potnikov z najetimi leti".

Amsa je v soboto objavila tudi posodobljeno izjavo, v kateri je sporočila, da je "kapitanu ladje Coral Adventurer izdala obvestilo", v katerem prepoveduje vkrcanje novih potnikov na ladjo.

Kaj se je dogajalo?

Suzanne Rees iz Novega Južnega Walesa je bila na prvi postaji 60-dnevnega križarjenja po Avstraliji. Potniki, ki so za križarjenje plačali več deset tisoč dolarjev, so bili prepeljani na samotni otok na enodnevni izlet z možnostjo pohodništva ali potapljanja z masko. 

Suzanne se je pridružila skupinskemu pohodu na najvišji vrh otoka, Cook's Look, vendar se je ločila od ostalih, ker je potrebovala počitek. "Policija nam je povedala, da je bil zelo vroč dan in da je mami med vzponom na hrib postalo slabo," je povedala njena hči Katherine.

"Prosili so jo, naj se brez spremstva spusti navzdol. Nato je ladja odplula, očitno brez štetja potnikov. Potem je mama umrla sama," pripoveduje njena hči.

KOMENTARJI (5)

Brus123
01. 11. 2025 11.45
+2
A to je bilo več potnic ali že petič ponavljate isto "novico"??
ODGOVORI
2 0
Diego14
01. 11. 2025 11.42
+2
Willsoooonnn
ODGOVORI
2 0
Infiltrator
01. 11. 2025 11.21
+4
To je samo dokaz ,da kot družba samo se tonemo ...
ODGOVORI
6 2
neodvisen
01. 11. 2025 11.15
+1
Če pa ni možno kje komentirati, potem veš kdo je v igri.
ODGOVORI
3 2
Dragica Cegler
01. 11. 2025 11.04
+0
A to še kar ponavljate?
ODGOVORI
5 5
