Brat in odvetnika žvižgača: Veselil se je pričanja na sodišču

Odvetnika Johna Barnetta Robert Turkewitz in Brian Knowles sta oblasti pozvala k temeljiti preiskavi okoliščin smrti žvižgača. "John je bil sredi pričanja v primeru, ki se je bližal h koncu," sta Knowles in Turkewitz povedala za BBC. "Bil je zelo dobre volje in zelo se je veselil tega, da bo pustil to fazo svojega življenja za seboj in šel naprej. Nismo videli nobenih znakov, da bi si želel vzeti življenje. Nihče ne more verjeti."

Preiskovalce v Charlestonu v Južni Karolini, kjer je Barnett pričal in umrl, sta pozvala, da "v preiskavi ne smejo spregledati nobene podrobnosti". Dodala sta, da je bilo Barnettu "zelo mar za družino, prijatelje, Boeing, pilote in stranke podjetja".

Od leta 2010 do upokojitve iz zdravstvenih razlogov je Barnett delal kot nadzornik kakovosti v tovarni North Charleston, kjer izdelujejo 787 Dreamliner. Na tem delovnem mestu je "izvedel za zelo resne varnostne težave z boeingom tipa 787 Dreamliner in jih razkril, to se mu je maščevalo. Bil je izpostavljen sovražnemu delovnemu okolju", sta povedala njegova odvetnika.