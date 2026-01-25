Naslovnica
Tujina

Tragedija pred očmi sina; 14-letnik pobegnil po usodnem trčenju

Zell am See, Melchsee, 25. 01. 2026 21.31 pred 11 minutami 2 min branja 1

Avtor:
T.H. STA
Švicarsko smučarsko središče Melchsee-Frutt

Črn konec tedna v Alpah. Na smučiščih v Švici in Avstriji se je konec tedna zgodilo več nesreč, v katerih so umrli trije ljudje, več je bilo poškodovanih, sta sporočili policiji obeh držav. V tragično nesrečo na avstrijskem smučišču je bil vpleten 14-letni turist z Irske, v švicarskem letovišču pa je umrl 41-letni domačin, ki je smučal skupaj s šestletnim otrokom.

Na smučišču Schmittenhöhe v kraju Zell am See, ki je dobro znan tudi slovenskim smučarjem, se je včeraj zgodila nesreča s tragičnim koncem. Po trčenju z drugim smučarjem pri veliki hitrosti je kljub hitri zdravniški pomoči umrl 49-letni domačin. Drugi udeleženec, po navedbah prič je šlo za najstnika, pa je s kraja nesreče pobegnil, zato ga policija sprožila obsežno iskalno akcijo. 

Smučišče Schmittenhöhe v avstrijskem Zell am Seeju
Smučišče Schmittenhöhe v avstrijskem Zell am Seeju
FOTO: Shutterstock

Priče so opisale, da je mlajši udeleženec nesreče govoril angleško, bil pa je v družbi svetlolase ženske, verjetno matere, ki naj bi ga celo spodbudila, naj po nesreči odpelje naprej. Opisali so tudi, da so bile njegove smuči bele, na smučišču pa so našli tudi 120 cm dolge smučarske palice iz tamkajšnje izposojevalnice opreme. Območje so preiskovali reševalci na smučišču, v zrak se je dvignil tudi dron.

Po javnem pozivu k posredovanju informacij o nesreči pa se je najstnik z družino sam javil policiji, kot poroča Salzburg24, gre za 14-letnega turista z Irske. Tožilstvo je odredilo obdukcijo pokojnika, forenzični strokovnjaki pa bodo ugotovili vzrok nesreče. 

Tragedija pred očmi sina

V črno se je (znova) zavilo tudi znano smučarsko središče Melchsee-Frutt v švicarskem kantonu Obwalden. Kot poroča Obwaldener Zeitung, je 41-letni oče iz bližnje okolice smučal s svojim šestletnim sinom na smučišču Erzegg, ko je 29-letni deskar za prelomnico trčil v oba smučarja.

Švicarsko smučarsko središče Melchsee-Frutt
Švicarsko smučarsko središče Melchsee-Frutt
FOTO: Shutterstock

Oče je v silovitem trčenju utrpel hude poškodbe glave in je umrl na kraju nesreče, otrok in deskar na snegu pa sta bila lažje poškodovana ter sta bila po prvi oskrbi na kraju nesreče s helikopterjem prepeljana v bolnišnico. Okoliščine nesreče preiskuje policija. 

To je sicer že tretja resna smučarska nesreča to zimo na območju letovišča Melchsee-Frutt. 30. decembra je 53-letni moški utrpel življensko nevarne poškodbe ob padcu z žičnice, le nekaj dni prej pa je tam umrl 17-letni domačin, ki je nesrečno padel na smučišču.

Švicarski reševalni helikopter
Švicarski reševalni helikopter
FOTO: Shutterstock

Smrt pred ciljem, nezavest po trčenju

V črno statistiko se je ta konec tedna vpisal tudi Mürren na jugozahodu Švice. Med množično smučarsko tekmo s skoraj 2000 udeleženci se je 69-letni moški zgrudil in umrl kakih sto metrov pred ciljno črto. Tekmo so prekinili, potem ko je štartala približno polovica udeležencev.

Na smučiščih v Alpah se je zgodilo še več drugih nesreč, vendar z manj resnimi posledicami. Na smučišču Grubigstein v avstrijski zvezni deželi Tirolska sta denimo trčila nemška smučarka in deskar na snegu iz Romunije. Oba sta za kratek čas izgubila zavest, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

smučanje nesreča Zell am See

Devet spalnic, sedem smrti: 'zakleta' beneška palača ne najde lastnika

KOMENTARJI1

Slash
25. 01. 2026 21.45
Prepovedati smučanje ! Itak je samo za višji sloj.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
