'Smrtna kazen za migranta, ki ubije ameriškega državljana ali uradnika'

Na zborovanju, ki je bilo v celoti razprodano, je Trump izpostavil Kamalo Harris kot nosilko "največje izdaje" ameriškega ljudstva zaradi njenega odnosa do priseljenske politike. Na dogodku so se mu pridružili tudi drugi vidni podporniki, kot so Elon Musk, Melania Trump, Hulk Hogan in Robert F. Kennedy ml., ki je Trumpu izrazil podporo že avgusta.

Melania Trump je pred moževim nastopom izjavila, da naj bi se Amerika vrnila k vrednotam varnosti, zdravja in blaginje, ter poudarila potrebo po skupni viziji za prihodnost, ki jo država zasluži. Zborovanje je vključevalo tudi pozive k znižanju davkov za delavce in mala podjetja, vključno z odpravo davka na napitnine, nadure in socialne prejemke.

Trump je zbrani množici zagotovil, da bo zmanjšal cene energije za polovico že do januarja 2026, če bo ponovno izvoljen, in obsodil "zeleni nateg" kot škodljiv za ameriško gospodarstvo. S tem je podal obljubo o gospodarskem izboljšanju in dostopnejših življenjskih stroških za ameriške državljane.

Trump je poudaril tudi, da postaja republikanska stranka vse bolj vključujoča, saj združuje podpornike različnih ver, kar dokazuje z rekordnim številom podpornikov iz židovske, muslimanske in krščanske skupnosti. Dodal je, da je stranka postala "velika in močna" ter da bo hitro obnovila ameriško moč in slavo.

Robert F. Kennedy ml., ki se je pridružil zborovanju, je ostro kritiziral demokrate in Harrisovo ter izrazil svoje razočaranje nad preobrazbo demokratske stranke, ki jo zdaj povezuje s politiko vojne in vpliva obveščevalnih služb. Kritiziral je podporo demokratov pravicam transseksualnih oseb v ženskem športu, kar vidi kot razgradnjo pravic žensk.

Elon Musk, ki je na zborovanju nosil črno kapo "MAGA", je napovedal zavezo k zmanjšanju državne porabe, če ga Trump v primeru izvolitve imenuje za "sekretarja za zmanjšanje stroškov".

Trump je zaključil govor z napovedjo največje zmage v zgodovini ameriške politike. Dejal je, da bo njegova administracija odločno premagala "radikalno levico", ki jo opisuje kot sovražnika ameriškega načina življenja. Ob tem je množici ponovno obljubil, da bo uresničil geslo "Naredimo Ameriko spet veliko".