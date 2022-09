Smrtna žrtev na Reki: deroča voda pod vozilo odnesla moškega

V sredo popoldan so neurja z močnimi nalivi zajela tudi hrvaško obalo, najhuje je bilo na Reki, s kjer poročajo o poplavljenih cestah. Zaradi velike količine dežja so se ustvarili hudourniki, enega izmed občanov je deroča voda odnesla s seboj. Kasneje so policisti v središču mesta pod avtomobilom našli truplo.

"Zgodilo se je na ulici Franja Račka, ki pelje navzdol proti centru mesta. Moškega, ki se je sprehajal po ulici, je voda povlekla s seboj," je povedala očividka. Navaja, da se je nesreča zgodila zvečer, opisala je tudi, kako se je moški pod navalom deroče vode skotalil po ulici, nato pa po 50 metrih obstal pod enemu izmed kombijev. "Ko je hotel vstati, ga je voda znova potegnila pod vozilo," je dodala. Po tem naj bi se ponesrečencu približal drug moški in ga približno deset minut poskušal izvleči izpod podvozja. Ostali so medtem poklicali gasilce in reševalce. "Ne vem, ali je bil moški poškodovan," je še povedala ženska.

Na močno deževje s poplavami, zaradi katerega je voda bruhala tudi iz vodovodnih jaškov, krajani niso bili pripravljeni. "Reka dobesedno teče čez celotno mesto," so poročali novinarji. Gasilci so morali s kar naenkrat poplavljenega igrišča rešiti otroke.

"Kaj takšnega nisem videl zadnjih 50 let," je razmere komentirala občan. Voda je poškodovala številne zgradbe, med drugimi tudi gimnazijo in rektorat tamkajšnje univerze. "Škoda je ogromna, puščalo je v vsa tri nadstropja, rešujemo računalnike in papirje," je opisala profesorica na Pravni fakulteti Sanja Barić.

Kaos je nastal tudi v prometu. Rečani so poročali o zastojih, saj se osebna vozila po poplavljenih ulicah niso morala več prebijati. "Takšne nevihte še nisem doživela. Groza, groza in groza," je povedala Suzana.

Gasilci so bili zelo obremenjeni, je za hrvaški medij povedal vodja popoldanske izmene v gasilskem domu Reka Dino Skam. "O številu intervencij lahko rečem le, da jih je bilo in jih je še vedno veliko. Telefonske linije so bile preobremenjene, poplavljalo je stanovanja in garaže," je dejal