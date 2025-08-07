Svetli način
Smrtne grožnje za oskrbnike živalskega vrta, ki so leve nahranili s pavijani

Nürnberg, 07. 08. 2025 09.25 | Posodobljeno pred 32 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.P.
Komentarji
16

Zaposleni v nemškem živalskem vrtu prejemajo grožnje s smrtjo, v sporočilih pa jih primerjajo celo z nacisti. Na udaru javnosti je osebje pristalo zato, ker so konec julija zaradi prenatrpanosti v ogradi evtanazirali zdrave gvinejske pavijane, z njihovimi trupli pa so nato nahranili leve.

Nemški živalski vrt Tiergarten Nürnberg je že lani najavil načrte za usmrtitev več zdravih gvinejskih pavijanov. Za slednje so se odločili po tem, ko je njihova populacija v ogradi presegla 40 primatov, poroča Sky News. Zaposleni so že takrat poželi val ogorčenja, minuli teden pa je nemška policija aretirala več protestnikov, ki so se zbrali pred živalskim vrtom.

"Živali imamo radi. Želimo rešiti vrsto, toda prav zaradi tega moramo usmrtiti nekaj živali. V nasprotnem primeru ne bomo mogli vzdrževati populacije na omejenem območju," je  povedal direktor živalskega vrta Dag Encke. Dodal je, da so pred tem že poskusili s sterilizacijo, a da so bili njihovi poskusi neuspešni.

Gvinejski pavijan
Gvinejski pavijan FOTO: Shutterstock

Pred dnevi so tako iz populacije izločili 12 gvinejskih pavijanov ter jih evtanazirali. Nekatere posmrtne ostanke so nato uporabili za raziskovalne namene, z drugimi pa so nahranili leve v ogradah.

Prav slednje pa je v javnosti sprožilo nov val ogorčenosti. Zaposleni zdaj po besedah direktorja prejemajo smrtne grožnje, primerjajo pa jih tudi z nacisti. Med komentarji se namreč najdejo tako zapisi, da bodo leve nahranili kar z zaposlenimi, kot tudi takšni, ki trdijo, da je osebje hujše od nacističnega zdravnika Josefa Mengeleja, ki si je prislužil vzdevek angel smrti, ko je v koncentracijskem taborišču Auschwitz na ujetnikih izvajal grozljive poskuse.

 "Osebje resnično trpi, ko prejema vse te žalitve in grožnje," je povedal Encke ter dodal, da so primerjave z Mengelejem "resnično ogabne". "Mengele je bil eden najbolj okrutnih ljudi v človeški zgodovini. To je žalitev za vse žrtve druge svetovne vojne in nacističnega režima," je dejal.

Tovrstne usmrtitve živali in hranjenje plenilcev z njimi se sicer v živalskih vrtovih zgodijo večkrat. Leta 2014 je živalski vrt v Københavnu povzročil polemiko, ko je evtanaziral 18-mesečno žirafo ter s truplom prav tako nahranil leve. Živalski vrt je takrat dejal, da so to storili zato, da bi preprečili parjenje med sorodniki.

Dr. Mark Jones, veterinar in vodja politike pri fundaciji Born Free, dobrodelni organizaciji, ki se zavzema za ohranjanje živali v divjini, je sicer to prakso obsodil in dejal, da živalski vrtovi vsako leto usmrtijo na tisoče zdravih živali. "Živali so tam pogosto obravnavane kot blago za enkratno uporabo," je dejal.

Preberi še 'Nezaželeni ljubljenčki' hrana za zveri v živalskem vrtu

Pred dnevi pa je javnost razburil tudi poziv danskega živalskega vrta, ki je ljudi prosil, naj jim donirajo hišne ljubljenčke, s katerimi bi nahranili svoje plenilce. Prosili so predvsem za kokoši, kunce, morske prašičke ter konje.

živalski vrt nemčija pavijani levi
KOMENTARJI (16)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Blue Dream
07. 08. 2025 10.24
Sicer pa živalske vrtove bi morali že zdavnaj prepovedati in sistematično delati na tem da bi se postopoma pričelo vračati življenski prostor divjim živalim ki jim ga je človek odvzel
ODGOVORI
0 0
Kviz
07. 08. 2025 10.23
Takih avtohtonih bitij kot so tile pavijani imamo v Sloveniji kar nekaj, samo ne vem na kakšen način se jih rešiti.
ODGOVORI
0 0
Midelamodrugace
07. 08. 2025 10.23
Zagovorniki živali hehe
ODGOVORI
0 0
medusa
07. 08. 2025 10.23
Zapret vse ZOO in bo zadeva rešena!
ODGOVORI
0 0
pingvinislo5
07. 08. 2025 10.21
+0
naj dajo tem protestnikom te paviane za domov... bodo hitro spremenili mnenje, ko jim bodo pavijani dobesedno razdejali stanovanje.
ODGOVORI
1 1
Blue Dream
07. 08. 2025 10.26
to bi pa stalno vozil divje živali domov. joj si bister
ODGOVORI
0 0
Blue Dream
07. 08. 2025 10.21
Res neprimerno
ODGOVORI
0 0
Tomy1
07. 08. 2025 10.21
+3
Podpiram ...Kaj pa krožno gospodarstvo in zapovedan zeleni prehod ...♻️☺️
ODGOVORI
3 0
Omreznina2024
07. 08. 2025 10.21
+1
Lahko bi jih vrnili v naravo od tam kjer so prišli njihovi predniki, ali vsaj podarili kakemu drugemu živalskemu vrtu.
ODGOVORI
1 0
DachoSLO
07. 08. 2025 10.17
+0
PODPIRAM!!! Življenje ni samo smeh in veselje, ampak so tudi žalost in solze ter smrt!!! Vsi veseli nad zakonom o evtanaziji človeka, a isti grozijo, ko se evtanazira drugo bitje!!! In če že, naj ne gre v nič, naj ohranja drugo življenje naprej!!!
ODGOVORI
2 2
Rožice so zacvetele
07. 08. 2025 10.15
+0
Živalske vrtove bi morali ukiniti.Danes lahko po TV vidiš, kar si želiš.
ODGOVORI
2 2
pingvinislo5
07. 08. 2025 10.20
+1
potem ne razumeš poante živalskih vrtov.
ODGOVORI
1 0
Hugh_Mungus
07. 08. 2025 10.14
+2
Živalski "vrtovi" so zapori za živali brez zločina. Sprevrženo je, da se te živali predstavlja kot "srečne", njihovo ječo pa kot kvazi rezervat, čeprav se tukaj ne gre za dobrobit živali, ampak le za profit. Živali so kot razstavni eksponati na odru, da folk bulji vanje. Šele dobrih 50 let je odkar smo dojeli, da ljudje ne sodijo v "živalski vrt" (google negro village), upam da jih bo manj kot 50 minilo, da bomo prenehali zlorabljati še ostale živali in jih pustili pri miru.
ODGOVORI
4 2
pingvinislo5
07. 08. 2025 10.22
pač ne razumeš poante živalskih vrtov.
ODGOVORI
0 0
Wolfman
07. 08. 2025 10.12
-1
Me niti malo ne čudi takšno ravnanje v Nemčiji! Saj poznate, kaj vse so zdravim ljudem počeli Nemci pred in med 2.svetovno vojno!
ODGOVORI
3 4
Kviz
07. 08. 2025 10.26
"Volkodlak" a se spomneš?
ODGOVORI
0 0
ZigaZois
07. 08. 2025 10.11
+2
Da bo lev sit, mora kakšna žival poginit - pa naj bo to v živalskem vrtu ali v naravi. Tudi v naravi levi lovijo zdrave živali saj niso mrhovinarji. Res se sprašujem: s čim bi jih tej ZMEDENI hranili. Ali si domišljajo, da bi leve hranili s solato?
ODGOVORI
4 2
Rožle Patriot
07. 08. 2025 10.18
-1
Itaq, .. Lev je zverina in ni vegeterjanec, tako kot Nutrija in Holobinjo !!!
ODGOVORI
0 1
