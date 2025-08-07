Smrtne grožnje za oskrbnike živalskega vrta, ki so leve nahranili s pavijani

"Živali imamo radi. Želimo rešiti vrsto, toda prav zaradi tega moramo usmrtiti nekaj živali. V nasprotnem primeru ne bomo mogli vzdrževati populacije na omejenem območju," je povedal direktor živalskega vrta Dag Encke . Dodal je, da so pred tem že poskusili s sterilizacijo, a da so bili njihovi poskusi neuspešni.

Nemški živalski vrt Tiergarten Nürnberg je že lani najavil načrte za usmrtitev več zdravih gvinejskih pavijanov. Za slednje so se odločili po tem, ko je njihova populacija v ogradi presegla 40 primatov, poroča Sky News. Zaposleni so že takrat poželi val ogorčenja, minuli teden pa je nemška policija aretirala več protestnikov, ki so se zbrali pred živalskim vrtom.

Pred dnevi so tako iz populacije izločili 12 gvinejskih pavijanov ter jih evtanazirali. Nekatere posmrtne ostanke so nato uporabili za raziskovalne namene, z drugimi pa so nahranili leve v ogradah.

Prav slednje pa je v javnosti sprožilo nov val ogorčenosti. Zaposleni zdaj po besedah direktorja prejemajo smrtne grožnje, primerjajo pa jih tudi z nacisti. Med komentarji se namreč najdejo tako zapisi, da bodo leve nahranili kar z zaposlenimi, kot tudi takšni, ki trdijo, da je osebje hujše od nacističnega zdravnika Josefa Mengeleja, ki si je prislužil vzdevek angel smrti, ko je v koncentracijskem taborišču Auschwitz na ujetnikih izvajal grozljive poskuse.

"Osebje resnično trpi, ko prejema vse te žalitve in grožnje," je povedal Encke ter dodal, da so primerjave z Mengelejem "resnično ogabne". "Mengele je bil eden najbolj okrutnih ljudi v človeški zgodovini. To je žalitev za vse žrtve druge svetovne vojne in nacističnega režima," je dejal.

Tovrstne usmrtitve živali in hranjenje plenilcev z njimi se sicer v živalskih vrtovih zgodijo večkrat. Leta 2014 je živalski vrt v Københavnu povzročil polemiko, ko je evtanaziral 18-mesečno žirafo ter s truplom prav tako nahranil leve. Živalski vrt je takrat dejal, da so to storili zato, da bi preprečili parjenje med sorodniki.

Dr. Mark Jones, veterinar in vodja politike pri fundaciji Born Free, dobrodelni organizaciji, ki se zavzema za ohranjanje živali v divjini, je sicer to prakso obsodil in dejal, da živalski vrtovi vsako leto usmrtijo na tisoče zdravih živali. "Živali so tam pogosto obravnavane kot blago za enkratno uporabo," je dejal.