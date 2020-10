Na ladji, ki je odplula iz Senegala, utonilo najmanj 140 beguncev

Na ladji, ki je potonila prejšnji teden, je bilo najmanj 200 ljudi, je danes sporočila Mednarodna organizacija za migracije (IOM) pri Združenih narodih (ZN). Dodali so še, da sta po poročanju medijev, senegalska in španska mornarica ter ribiči, ki so bili v času brodoloma v bližini, uspeli rešiti 59 oseb, našli pa so trupla še 20.

Po navedbah IOM je bilo plovilo namenjeno proti Kanarskim otokom, a je nekaj ur po odplutju iz obmorskega mesta Mbour v zahodnem Senegalu na njem izbruhnil požar. Ladja se je nato v bližini Saint-Louisa ob severozahodni obali Senegala prevrnila, poročajo tuji mediji.

"IOM je globoko užaloščena zaradi nedavne tragedije, ki je sledila štirim brodolomom, ki so se prejšnji teden zgodili v Sredozemlju, še eden pa v Rokavskem prelivu," so zapisali v sporočilu za javnost. Število migrantskih ladij, ki so odplule iz Zahodne Afrike proti Kanarskim otokom se je v zadnjih tednih namreč "bistveno povečalo". "Pozivamo k enotnosti med vladami, partnerji in mednarodno skupnostjo, da se razbijejo mreže za trgovino z ljudmi in tihotapske mreže, ki izkoriščajo obupane mlade," pa je dodal senegalski vodja misije IOM Bakary Doumbia.