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Smrtonosen konec tedna na migrantski poti, najmanj 20 mrtvih

Atene, 09. 11. 2026 10.11 pred 32 minutami 2 min branja 2

Avtor:
N.V. STA
Migranti na Kreti

V skupno štirih brodolomih ladij z migranti je konec tedna južno od Krete umrlo najmanj 20 ljudi. Doslej so po nesrečah rešili 133 ljudi, najmanj dva pa sta pogrešana. Iskalne in reševalne akcije se nadaljujejo.

Prvi brodolom se je zgodil v soboto zvečer nekaj navtičnih milj pred mestom Kali Limenes na južni obali Krete. Grška obalna straža je po nesreči iz morja rešila 28 Sudancev in potegnila osem trupel. Po navedbah oblasti še vedno iščejo dva človeka.

Preživeli so povedali, da je ladja nekaj dni prej izplula iz Libije, migranti pa so za pot čez Sredozemsko morje plačali med 1000 in 2500 evrov. Oblasti so aretirale domnevna tihotapca ljudi, stara 16 in 28 let.

Nedaleč proč je posadka tovorne ladje, ki je plula mimo, odkrila še en čoln z begunci in obvestila oblasti. Pripadniki grške obalne straže so rešili 18 ljudi, 12 potnikov je bilo ob njihovem prihodu že mrtvih.

Za zdaj ni znano, kdo so bili umrli in v kakšnih okoliščinah so izgubili življenje. Grška obalna straža je sporočila, da so plovilo, na katerem so potovali, v ponedeljek zjutraj našli približno 15 navtičnih milj oziroma 28 kilometrov južno od Krete.

Nekaj trenutkov kasneje so odkrili še dve plovili z migranti. Na prvem naj bi bilo približno 47 ljudi, na drugem pa okoli 40. Prvo je opazilo letalo Evropske agencije za mejno in obalno stražo Frontex, drugo pa njihov dron, so še sporočili z obalne straže. Agencija je dodala, da je Frontex rešil vse ljudi na obeh plovilih in jih prepeljal proti pristanišču na južni obali Krete.

Čeprav se je število prihodov beguncev v Grčijo letos v primerjavi z lani na splošno zmanjšalo, se je na Kreti močno povečalo. Vedno več migrantov se namreč na pot proti Evropi odpravi iz Libije, od koder je najbližje Kreta. Skoraj dve tretjini jih po podatkih Urada visokega komisarja Združenih narodov za begunce (UNHCR) prihaja iz Sudana in Bangladeša.

Do 1. novembra je na Kreto prispelo več kot 22.500 prebežnikov, kar je več kot v celotnem lanskem letu, ko so zabeležili okoli 20.200 prihodov. Po vsej Grčiji pa je UNHCR letos zabeležil okoli 37.500 nezakonitih prihodov migrantov, medtem ko jih je bilo lani v celotnem letu 42.000.

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frontex migranti grčija

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dane30
09. 11. 2026 10.46
Ko bodo začeli hodit po legalni poti ne bodo rabil tako umirat...
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+2
2 0
misterbin
09. 11. 2026 10.33
Verjetno je Slovenija ponudila za teh 133 rešenih ,da jih sprejmemo .Smo ja poštena ,država
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0 0
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