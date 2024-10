Smrtonosen napad na sosesko v Libanonu, pod ruševinami iščejo trupla

Napad se je zgodil sinoči okoli 20. ure, medtem ko so bile ulice in stanovanja polna ljudi.

Ena stavba naj bi se popolnoma zrušila, izraelske sile pa pred napadom niso izdale nobenega opozorila, kot so to storile pred drugimi napadi.

V Libanonu je sicer trenutno nameščenih več kot 10.400 pripadnikov mirovnih sil, a kot je dejal vodja Jean-Pierre Lacroix , so sedaj vse bolj ogroženi in njihove operacije so se od konca septembra praktično ustavile, poroča Guardian.

Združeni narodi so opozorili, da je vsak namerni napad na mirovne sile huda kršitev mednarodnega humanitarnega prava in resolucije Varnostnega sveta, poroča AFP. Napad je med drugim obsodil visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, ki je opozoril, da je bila v Libanonu nevarno prekoračena še ena meja.

Tudi Bela hiša je sporočila, da so zaskrbljeni zaradi teh poročil in da od Izraela zahtevajo podrobnosti. Izraelska vojska je sporočila, da so njeni vojaki delovali na območju Naqoura, poleg oporišča Unifila. "V skladu s tem je IDF ukazala silam ZN na tem območju, naj ostanejo v zaščitenih prostorih, nakar so sile odprle ogenj na tem območju," je bilo navedeno v izraelski izjavi in dodano, da Izrael vzdržuje rutinsko komunikacijo z Unifilom.

Pripadniki so bili namreč kljub izraelskim napadom in ukazom, naj odidejo, odločeni ostati na svojih položajih, je povedal tiskovni predstavnik sil ZN Andrea Tenenti. "Tam smo, ker nas je varnostni svet ZN prosil, da smo tam. Tako bomo ostali, dokler nam razmere ne bodo onemogočile delovanja," je dejal Tenenti.

Organizacija Human Rights Watch je po treh ločenih napadih na pripadnike mirovnih sil pozvala ZN k preiskavi izraelskih napadov. Dejali so, da bi lahko ti napadi pomenili kršitev vojnega prava, saj so pripadniki, vključno z oboroženimi pripadniki, civilisti.