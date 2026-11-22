Indonezijske reševalne ekipe iščejo 36 delavcev, ki so po požaru v tovarni sladkarij, v katerem so umrle najmanj tri osebe, še vedno pogrešani, so po poročanju portala Deutsche Welle sporočili uradniki.

Predstavnik lokalne agencije za iskanje in reševanje Rizky Dwianto je dejal, da je požar v tovarni izbruhnil v soboto popoldne. Po njegovih besedah so štiri poškodovane osebe prepeljali v bližnjo bolnišnico in zdravstveni dom.