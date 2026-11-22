Indonezijske reševalne ekipe iščejo 36 delavcev, ki so po požaru v tovarni sladkarij, v katerem so umrle najmanj tri osebe, še vedno pogrešani, so po poročanju portala Deutsche Welle sporočili uradniki.
Predstavnik lokalne agencije za iskanje in reševanje Rizky Dwianto je dejal, da je požar v tovarni izbruhnil v soboto popoldne. Po njegovih besedah so štiri poškodovane osebe prepeljali v bližnjo bolnišnico in zdravstveni dom.
Guverner province Banten Andra Soni je ponoči dejal, da je bilo v času izbruha požara v tovarni predvidoma 60 ljudi. 11 oseb so uspeli doslej rešiti žive.
Požar je izbruhnil v tovarni Fonusa Agung Mulia, ki se nahaja približno 50 kilometrov zahodno od prestolnice, v okrožju Serang v provinci Banten. Po besedah preživelih naj bi izbruhnil v hladilni enoti v tretjem nadstropju tovarne.
V zadnjih letih je Indonezijo prizadela vrsta smrtonosnih industrijskih požarov, kar sproža vprašanja o standardih varnosti pri delu v državi. Med drugim je decembra lani v Džakarti v požaru v sedemnadstropni stavbi umrlo najmanj 22 ljudi, leta 2023 pa je v eksploziji v obratu za predelavo niklja na vzhodu države umrlo najmanj 13 ljudi.
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