Tujina

'Smrtonosen vojaški tovor' v Kopru razjezil Amnesty International

New York, 22. 08. 2025 18.15

T.H. , STA
18

Medijsko poročanje, da je podjetje v lasti največjega izraelskega proizvajalca orožja Elbit Systems za prevoz vojaškega tovora v Izrael uporabil koprsko pristanišče sproža resne pomisleke o zavezanosti Slovenije spoštovanju mednarodnega prava in varstva človekovih pravic, je opozorila nevladna organizacija Amnesty International.

"Medijsko poročanje, da je ladja, ki je prevažala smrtonosen vojaški tovor, odplula iz Slovenije zgolj sedem dni po tem, ko so slovenske oblasti oznanile prepoved izvoza in tranzita vojaškega orožja v Izrael, vzbuja resne skrbi. Sproža tudi resne pomisleke o zavezanosti Slovenije k spoštovanju mednarodnega prava in varstva človekovih pravic," je izpostavila Erika Guevara-Rosas iz organizacije za človekove pravice Amnesty International.

Preberi še Slovenija prepovedala uvoz, izvoz in tranzit orožja v in iz Izraela

Po njenih besedah obstaja resnično tveganje, da bo omenjen tovor prispeval k izvajanju genocida in vojnih zločinov nad Palestinci. Sloveniji očita, da s tem, ko "zavestno dovoljuje" prenos orožja v Izrael, vključno s tranzitom ladij, krši svojo obveznost po mednarodnem pravu, po kateri bi morala zagotoviti spoštovanje ženevskih konvencij.

Tovor odposlan po odločitvi slovenske vlade o omejitvi prevoza orožja v ali iz Izraela

Da je bil v Luki Koper na ladjo, ki je 7. avgusta zapustila Koper, naložen tudi tovor podjetja A-E Electronics, ki je romunska podružnica podjetja Elbit, in tovor srbskega orožarskega podjetja LSE Land Systems Engineering, je nedavno ob sklicevanju na poročanje irskega medija The Ditch opozorilo Gibanje za pravice Palestincev.

Koprsko pristanišče
Koprsko pristanišče FOTO: Damjan Žibert

Tovor, ki je 14. avgusta prispel v izraelsko pristanišče Hajfa, je bil odposlan po tistem, ko je slovenska vlada 31. julija sprejela sklep o prepovedi izvoza, uvoza in tranzita vojaškega orožja ter opreme v Izrael in iz njega.

Na ministrstvu za obrambo so po poročanju MMC potrdili, da je bila pošiljka romunske podružnice Elbita res odposlana iz Kopra, medtem ko o domnevnem tranzitu blaga srbskega podjetja prek Slovenije niso bili obveščeni. Ob tem so pojasnili, da je bil tovor v Sloveniji še pred omenjenim sklepom vlade in da nima retroaktivnega učinka.

Preberi še Prepoved uvoza, izvoza in tranzita orožja dopušča trgovino z določeno opremo

Amnesty International se je za komentar obrnila na podjetje ZIM Integrated Shipping Solutions, ki ima v lasti omenjeno ladjo, ter na podjetji A-E Electronics in Elbit Systems. Pri slednjem so ugotovitve organizacije zavrnili in izjavili, da niso bili seznanjeni z odločitvijo slovenske vlade o omejitvi prevoza orožja v ali iz Izraela.

koper pristanišče orožje izrael Elbit LSE Land Systems Engineering A-E Electronics
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Delavec_Slo
22. 08. 2025 19.29
+1
Aja, koga zdaj glupi slovenci podpirajo palestince ali izraelce!
ODGOVORI
1 0
iziizi
22. 08. 2025 19.27
toooo nekaj pa lahko imajo za pokat
ODGOVORI
0 0
zmerni pesimist
22. 08. 2025 19.27
+1
Hamas je treba izkoreniniti kar pa bo zelo težko zaradi irana
ODGOVORI
1 0
Gobert Rolob
22. 08. 2025 19.22
+3
Palestinci z skoraj 75 odstotno večino izvolijo Hamas , ki ima v svojem načrtu uničiti Izrael. Judje so na tem območju živeli najmanj 100 let prej, kot arabci. Hamas po ukazu Irana napade Izrael in pobije 1400 ljudi - največ mladine in maščevanje sledi. Naši nori levičarski politiki to označujejo za genocid, ki je čisto nekaj drugega, kot pa pobijanje hamasovcev. Fajonarica in ostali levičarji inpalestinoljubci mimogrede - država Palestina ne obstaja nikjer na zemljevidu - to je bolna utvara leve scene. In prav ima Izrael - uničiti Hamas in njegove podpornike do poslednjega moža. Long live Izrael!
ODGOVORI
4 1
Julijann
22. 08. 2025 19.15
+3
Golobu ne bo pomagala niti lastna ohcet. Spregledan je do obisri. Levica pa še bolj. A seveda se vedno bajde nekaj podrepnikov, ki to bodo še volili.
ODGOVORI
4 1
Julijann
22. 08. 2025 19.12
+1
V javnosti kažejo v vladi eno plat, na skrivaj pa drugo. Bog da državnemu podjetju kaj kapne. Vladajoči so res eni hinavci lažnivi.
ODGOVORI
2 1
NeXadileC
22. 08. 2025 19.12
+2
Jaz menim, da bilo fer, da iz Amnestija sporočijo, ali jim je in kdo, to zdaj naročil, saj nekako ne verjamem, da so se, kar sami, tega domislili...
ODGOVORI
2 0
JApajaDAja
22. 08. 2025 19.10
+6
leonardo na veliko posluje z izraelom pa to pokurja in ostale ne moti?
ODGOVORI
6 0
JApajaDAja
22. 08. 2025 19.28
popr......poklukarja
ODGOVORI
0 0
lokson
22. 08. 2025 18.52
+9
Amnesty,naj bo kar lepo tiho. Skupek tatalno zavoženih levakov,kateri svetu pridigajo kaj je relevantno. Seveda se vse kar ni po njihovo do skrajnosti forsira,kot družbeno nesprejemljivo.
ODGOVORI
11 2
Groucho Marx
22. 08. 2025 18.50
+5
Ja in? Tudi z nakupom helikopterjev golobnjak podpira podjetje, ki je eno izmed glavnih dobaviteljev smrti iz zraka.
ODGOVORI
8 3
Teleport
22. 08. 2025 18.41
+5
Verjetno to organizira tisti Golob iz romunije
ODGOVORI
7 2
Firedancer
22. 08. 2025 18.40
+3
Pesek v oči in oredstava za ljudstvo naše politike
ODGOVORI
3 0
Ici
22. 08. 2025 18.34
+3
Gospodarji Evrope so Američani in v Evropi se mora misliti tako kot ukaže Washington. Washington je zaukazal javno mnenje, da ubijanje Palestincev v Gazi NI NE GENOCID, NE VOJNI ZLOČIN, zato je potrebno pomagati Izraelu. In mi mu pomagamo. Robijevo in Tanjino mnenje o tem, če ga sploh premoreta, je povsem nerelevantno.
ODGOVORI
7 4
JApajaDAja
22. 08. 2025 19.12
+1
ne enači palestincev s hamasom, hezbolahom.....ampak, so jih pa vseeno izvolili...
ODGOVORI
1 0
Anion6anion
22. 08. 2025 18.29
+3
Dvoličnost golobove vlade. Eni govori , drugo dela!
ODGOVORI
9 6
