'Smrtonosen vojaški tovor' v Kopru razjezil Amnesty International

"Medijsko poročanje, da je ladja, ki je prevažala smrtonosen vojaški tovor, odplula iz Slovenije zgolj sedem dni po tem, ko so slovenske oblasti oznanile prepoved izvoza in tranzita vojaškega orožja v Izrael, vzbuja resne skrbi. Sproža tudi resne pomisleke o zavezanosti Slovenije k spoštovanju mednarodnega prava in varstva človekovih pravic, " je izpostavila Erika Guevara-Rosas iz organizacije za človekove pravice Amnesty International.

Po njenih besedah obstaja resnično tveganje, da bo omenjen tovor prispeval k izvajanju genocida in vojnih zločinov nad Palestinci. Sloveniji očita, da s tem, ko "zavestno dovoljuje" prenos orožja v Izrael, vključno s tranzitom ladij, krši svojo obveznost po mednarodnem pravu, po kateri bi morala zagotoviti spoštovanje ženevskih konvencij.

Da je bil v Luki Koper na ladjo, ki je 7. avgusta zapustila Koper, naložen tudi tovor podjetja A-E Electronics, ki je romunska podružnica podjetja Elbit, in tovor srbskega orožarskega podjetja LSE Land Systems Engineering, je nedavno ob sklicevanju na poročanje irskega medija The Ditch opozorilo Gibanje za pravice Palestincev.

Tovor, ki je 14. avgusta prispel v izraelsko pristanišče Hajfa, je bil odposlan po tistem, ko je slovenska vlada 31. julija sprejela sklep o prepovedi izvoza, uvoza in tranzita vojaškega orožja ter opreme v Izrael in iz njega.

Na ministrstvu za obrambo so po poročanju MMC potrdili, da je bila pošiljka romunske podružnice Elbita res odposlana iz Kopra, medtem ko o domnevnem tranzitu blaga srbskega podjetja prek Slovenije niso bili obveščeni. Ob tem so pojasnili, da je bil tovor v Sloveniji še pred omenjenim sklepom vlade in da nima retroaktivnega učinka.