Smrtonosna atlantska pot vzela še 89 življenj

Čoln je odplul iz območja na meji med Senegalom in Gambijo v zahodni Afriki. Obalna straža je rešila devet ljudi, vključno s petletno deklico, poroča The Telegraph. Časnik navaja, da je t. i. Atlantska pot posebej nevarna zaradi močnih tokov, migranti pa potujejo v preobremenjenih in pogosto za plovbo neprimernih čolnih brez dovolj pitne vode. Toda pot je postala bolj nevarna zaradi poostrenega nadzora nad migrantskimi tokovi v Sredozemlju.

Po podatkih španske vlade se je število migrantov, ki so leta 2023 pristali na španskih Kanarskih otokih, v enem letu več kot podvojilo na rekordnih 39.910. Največ ljudi, ki se odpravlja na nevarne poti proti Evropi, prihaja iz Maroka, Zahodne Sahare, Mavretanije, Gambije in Senegala.

Samo v prvih petih mesecih letošnjega leta jih je pri tem umrlo 5000, kar povprečno pomeni 33 smrti dnevno, je izračunala španska nevladna organizacija Caminando Fronteras. Gre za najvišji smrtni davek od leta 2007, ko so začeli beležiti statistike migrantskih smrti. Atlantska pot terja največji davek.