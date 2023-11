Smrtonosna večerja: moža naj bi poskušala zastrupiti kar štirikrat

Policija sumi, da je Pattersonova med novembrom 2021 in septembrom 2022 kar trikrat poskušala ubiti svojega moža Simona Pattersona , s katerim sta bila v vedno slabšem odnosu. Domnevni četrti poskus zastrupitve pa je bil prav na dan, ko je njegovima staršema, teti in njenemu možu postregla zastrupljeno pečenko Wellington z gobami. Simon Patterson se večerje na koncu ni udeležil.

Avstralka, obtožena umora treh ljudi v primeru domnevne zastrupitve z gobami, je obtožena tudi štirikratnega poskusa umora svojega nekdanjega partnerja, razkrivajo sodni dokumenti. 49-letna Erin Patterson še naprej trdi, da je nedolžna. V petek se je za kratek čas pojavila na sodišču, kjer je bil njen primer preložen do 3. maja, da bi tožilcem dali dodaten čas za analizo računalniške opreme, ki so jo zasegli na njenem domu med policijsko preiskavo. Za varščino ni zaprosila, poroča BBC.

Kot smo poročali, je julija Avstralka na kosilo povabila družinske prijatelje in postregla pečenko Wellington z gobami. Po večerji so, domnevno zaradi zastrupitve z gobami, tri osebe umrle, četrti pa je po dveh mesecih zdravljenja v bolnišnici vendarle preživel. Žensko, ki je postregla smrtonosno pojedino, so aretirali, a sama trdi, da je nedolžna. "Resnično nisem imela prav nobenega razloga, da bi škodila ljudem, ki sem jih imela rada," je povedala.

Ženska je na večerjo povabila starša nekdanjega moža – Gail in Dona Pattersona, pa tudi Gailino sestro in njenega moža Heather in Iana Wilkinsona. Vse štiri so 30. julija odpeljali v bolnišnico, ker so se izredno slabo počutili, pravi policija.

Po nekaj dneh sta umrla tako 70-letna zakonca Patterson, kot tudi 66-letna gospa Wilkinson. 68-letni Wilkinson je po dveh mesecih zdravljenja vendarle okreval. Njegovi bližnji so septembra v izjavi povedali, da jim je njegova ozdravitev prinesla neverjetno olajšanje in hvaležnost.

Gostiteljica je sicer povedala, da so zaradi bolečin v želodcu tudi njo po obroku odpeljali v bolnišnico, ji dali fiziološko raztopino in zdravila za zaščito pred poškodbami jeter.

Kaj je bilo na meniju?

Pattersonova je postregla govejo pečenko Wellington v testu, in sicer z mešanico gob, ki jih je kupila v supermarketu in posušenih gob, ki jih je nekaj mesecev prej kupila v azijski trgovini z živili.

"Zaradi misli, da bi lahko gobe prispevale k temu, da so se moji najdražji zastrupili, sem skrušena," je avgusta zapisala v izjavi za javnost in dodala, da resnično ni imela prav nobenega razloga, da bi škodila tem ljudem, ki jih je imela rada.