Smrtonosna kombinacija kamnin: 'Bilo je samo vprašanje časa'

Evelpidou je za ERT na vprašanje, ali so intenzivne padavine izpred dveh tednov prispevale k nestabilnosti tal, dejala, da so "gotovo odigrale svojo vlogo", vendar to ni edini vzrok za tragedijo.

Kot je dejala, je težava "morfologija samega območja, ki ima močan relief in je tektonsko aktivno, kar povzroča nestabilnost v pobočjih in skalah". Poleg tega je tukaj vrsta kamnin, ki so občutljive na erozijo, ne samo zaradi te specifične nevihte, ampak na splošno. Prav tako je izpostavila kombinacijo kamnin, saj da "so nekatere prepustne za vodo kot cedilo, druge pa preprosto absorbirajo vodo, tako zelo, da začnejo teči, kar ustvarja smrtonosno kombinacijo". "In prišlo je močno deževje, ki je bilo češnja na torti," je dodala.

Opozorila je, da obstaja nevarnost tudi za druge regije Grčije, saj imajo, kot je pojasnila, podobne značilnosti tudi drugi deli države. Prepričana je, da bi morali na delo geologi, da se prepreči podobne dogodke.