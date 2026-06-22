Smrtonosna kombinacija vročine in vode: oče utonil pred otroki, več pogrešanih

Vremenoslovci opozarjajo, da nad Evropo vztraja vroč zrak iz Afrike, ki ga krepi anticiklon Gorgias. Francija, Španija, Portugalska, Nemčija, Avstrija in Velika Britanija se soočajo z visokimi temperaturami, tropskimi nočmi in vse večjo obremenitvijo za zdravje ljudi. A vročina ne pomeni le nevarnosti za srce in ožilje. Povečuje tudi tveganje za nesreče v vodi. "Ob takšnem vremenu telefon pogledam pogosteje kot sicer. Ne zato, ker bi iskal nasvete za izlet, ampak ker upam, da ne bom prebral nove novice o utopitvi," pravi za focus.de nemški reševalec iz vode in upravljavec kopališč Ralf Großmann, ki ima za seboj skoraj 30 let izkušenj.

V Nemčiji so ob koncu tedna poročali o več smrtnih nesrečah med kopanjem. V kanalu Rhein-Herne je umrl 16-letnik, v jezeru pri Karlsruheju 23-letnik, v okrožju Coburg pa 24-letnik. V Hessnu medtem pogrešajo več ljudi, ki so izginili med kopanjem v Renu. Tudi iz Avstrije prihajajo tragične novice. V dunajskem kopališču Gänsehäufel sta v nedeljo umrla dva moška. Najprej je pred očmi otrok izginil 39-letni družinski oče. Reševalci in potapljači so ga našli v vodi, a ga kljub oživljanju niso mogli rešiti. Pozneje so na istem kopališču iz vode potegnili še 24-letnika, ki so ga pred tem prijavili kot pogrešanega. Tudi zanj je bila pomoč prepozna. Ti primeri niso izjeme, opozarjajo reševalci, ampak del vzorca, ki se ponavlja vsako poletje: huda vročina, želja po hitri ohladitvi, polna kopališča, precenjevanje lastnih sposobnosti in podcenjevanje vode.

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Reka ni bazen, jezero ni nadzorovano kopališče

"Naravna voda ni bazen," opozarja Großmann. "Reka ni plavalno korito. Jezero se nenehno spreminja." Nevarnosti v naravnih vodah pogosto niso vidne. Tokovi, nenadni padci dna, hladne plasti vode, slaba vidljivost, vrtinci, ladijski promet in spolzke brežine lahko tudi dobrega plavalca v nekaj trenutkih spravijo v stisko. Posebej nevarne so reke. Na površini so lahko videti mirne, pod gladino pa imajo veliko moč. V Nemčiji številna mesta ob Renu, med njimi Düsseldorf, Köln, Neuss in Duisburg, kopanje v reki prepovedujejo prav zaradi nevarnih tokov. Kljub opozorilom ljudje v vročini še vedno vstopajo v vodo.

Tudi dobri plavalci se utopijo

Ena najnevarnejših zmot je prepričanje, da se utapljajo predvsem neplavalci. Reševalci opozarjajo, da se v težavah pogosto znajdejo tudi ljudje, ki znajo plavati. Razlogi so različni: precenijo svojo moč, podcenijo razdaljo do obale, skočijo v vodo po več urah na soncu, plavajo sami, vstopijo v reko s tokom ali pa se v vodi nenadoma soočijo s krčem, izčrpanostjo ali težavami s krvnim obtokom. Pri temperaturah nad 30 stopinjami je telo že močno obremenjeno. Če se človek razgret nenadoma vrže v hladno vodo, lahko to povzroči šok, težave z dihanjem ali krvnim obtokom. Alkohol tveganje še poveča, saj zmanjša presojo, poslabša koordinacijo in daje lažen občutek poguma.

Utapljanje je pogosto tiho

Mnogi si utapljanje predstavljajo kot dramatičen prizor z mahanjem in kričanjem. V resnici je pogosto tiho, opozarjajo pristojni. Človek, ki se utaplja, velikokrat ne more poklicati na pomoč, saj se v zadnjih sekundah bori predvsem za zrak. Zato nevarnosti okolica pogosto ne opazi pravočasno, še posebej na polnih kopališčih, kjer je hrupa veliko, ljudi pa še več. To je eden od razlogov, zakaj so otroci ob vodi posebej ranljivi. Majhen otrok se lahko utopi v zelo kratkem času in pogosto brez glasnega opozorila. Zato reševalci poudarjajo: otrok se ob vodi ne nadzoruje "na pol". Potrebujejo stalno pozornost odraslega.

Vročinski valovi povečujejo tveganje

Vročinski valovi postajajo vse bolj intenzivni, z njimi pa se spreminja tudi vedenje ljudi. Več jih išče ohladitev v vodi, kopališča so bolj obremenjena, utrujenost in dehidracija sta pogostejši, reakcije počasnejše, presoja pa slabša. Zato strokovnjaki svetujejo: v vodo ne vstopajte pregreti, pred kopanjem se postopno ohladite, pijte dovolj vode, izogibajte se alkoholu, ne plavajte sami in ne precenjujte svojih sposobnosti. V rekah in neurejenih naravnih kopališčih bodite še posebej previdni. Če čutite vrtoglavico, slabost, težko dihanje ali izčrpanost, takoj zapustite vodo. Großmann pravi, da njegov namen ni ljudem vzeti veselja do poletja in kopanja. Nasprotno. A kot reševalec, ki je v skoraj treh desetletjih videl, kako hitro se lahko lep poletni dan spremeni v tragedijo, si želi več spoštovanja do vode. "Ne gre za širjenje strahu, ampak za odgovornost," poudarja. "Želim si, da bi ljudje pošteno ocenili svoje meje, da bi starši pozorno spremljali otroke in da bi razumeli, da voda ne odpušča napak."