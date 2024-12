Smrtonosna nesreča v Južni Koreji: zakaj je bil ob letališki stezi zid?

Številni videoposnetki letalske nesreče v Južni Koreji so pokazali, kako je letalo ob strmoglavljenju trčilo v betonski zid ob stezi na mednarodnem letališču Muan, nato pa so ga zajeli plameni. Oblasti, ki preiskujejo vzrok najhujše letalske nesreče v Južni Koreji, so se med svojim raziskovanjem osredotočile tudi na pomen betonskega zidu na konca vzletno-pristajalne steze.