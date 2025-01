Smrtonosna nesreča: v obeh motorjih naj bi našli ptičje perje in kri

Kot poroča Reuters, ki se sklicuje na vir blizu preiskave, so preiskovalci v obeh motorjih Boeinga 737-800 našli ptičje perje in kri. Južnokorejsko ministrstvo za promet zadeve ni želelo komentirati.

Približno štiri minute pred nesrečo je eden od pilotov razglasil "mayday", kar je mednarodna beseda za postopek v sili, in kontrolo zračnega prometa obvestil o trku z jato ptic. Dve minuti preden je poslal klic v sili, je kontrola zračnega prometa posadko opozorila na prisotnost ptic na območju letališča.

Dve črni skrinjici, ključni za odkrivanje vzroka za nesrečo, sta prenehali snemati približno štiri minute pred nesrečo, torej v času, ko je pilot razglasil izredne razmere. Sim Jai-dong, nekdanji preiskovalec nesreč na ministrstvu za promet, je v nedeljo povedal, da gre za nenavadno situacijo.

Primeri trkov s pticami, ki povzročijo odpoved obeh motorjev, so sicer v letalstvu redki, eden ob bolj znanih je t. i. "Čudez na reki Hudson" leta 2009, ko je pilot uspešno zasilno pristal na reki sredi New Yorka, preživeli pa so vsi potniki in člani posadke.