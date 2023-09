Smrtonosna pojedina s strupenimi gobami: edini preživeli zapustil bolnišnico

Z ženo, njeno sestro in njenim možem se je Avstralec Ian Wilkinson pred dobrima dvema mesecema nič hudega sluteč odpravil na kosilo k družinski prijateljici. Ta jih je pogostila z govejo pečenko Wellington, a le nekaj ur kasneje so vsi gostje nenadoma zboleli, trije pa so nekaj dni pozneje zaradi hude zastrupitve tudi umrli. Preživel je le 68-letni Wilkinson, ki so ga zdaj odpustili iz bolnišnice. S tem pa se odpira vprašanje: ali bo morda policiji razkril kakšno podrobnost s smrtonosne pojedine, ki bi lahko privedla do kazenske ovadbe gostiteljice?

Avstralec Ian Wilkinson je zaradi zastrupitve po zaužitju smrtonosnih gob v kritičnem stanju pristal v bolnišnici. Zaradi zaužitja strupenih gozdnih plodov, za katere policija sumi, da so bile del wellingtonske pečenke, so sicer umrle tri druge osebe, vključno z ženo Iana Wilkinsona. A BBC zdaj poroča, da je njegova družina je sporočila, da je preživeli v petek po skoraj dveh mesecih zdravljenja zapustil bolnišnico. "Ta trenutek nam predstavlja olajšanje in hvaležnost," so Wilkinsonovi sporočili v izjavi. Erin Patterson, ki je pripravila smrtonosno pojedino, trdi, da je šlo za nesrečo. Doslej zaradi zastrupitve še ni prejela obtožbe, vendar pa ni znano, ali je policija z žrtvijo zastrupitve uspela razgovor opraviti že v bolnišnici ali bo to storila zdaj, po njegovi odpustitvi. Usodno kosilo je potekalo 29. julija na domu Pattersonove v mestecu Leongatha v avstralski zvezni državi Viktorija. Na pojedino je povabila svoja nekdanja taščo in tasta Gail in Dona Pattersona ter Gailino sestro Heather Wilkinson in njenega moža Iana. Njen odtujeni mož je udeležbo v zadnjem trenutku odpovedal. Le nekaj ur po obroku pa so vsi štirje gostje zboleli, verjeli so, da so se hudo zastrupili s hrano. Le nekaj dni kasneje so trije gostje umrli, četrti – 68-letni Ian Wilkinson – pa je bil hospitaliziran in v kritičnem stanju. Sum za načrtno zastrupitev je takrat padel prav na Pattersonovo, ki se s hrano ni zastrupila. "Skrušena sem, ko pomislim, da so za smrt mojih najdražjih morda krive gobe," je dejala 48-letna Erin Patterson. "Resnično nisem imela prav nobenega razloga, da bi prizadela te ljudi, ki sem jih imela tako rada," je ponovila pretekli mesec. Za pripravo obroka je v azijski trgovini z živili pred nekaj meseci kupila mešanico posušenih gob. Z govejo pečenko Wellington naj bi si pozneje postregli tudi njeni otroci, a so z jedi postrgali gobe, saj jih ne marajo. Ostanke jedi je prihranila in jih dala bolnišničnim toksikologom, ki bodo na njih opravili potrebne teste. Dodala je, da je bila tudi sama hospitalizirana 31. julija ter da so ji v bolnišnici dali fiziološko raztopino in zdravila za zaščito pred poškodbami jeter.