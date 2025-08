Smrtonosna portugalska ladjica: zaprli več plaž v Franciji

Tako lepa, a tako strupena. Portugalsko ladjico, morsko bitje, ki vzbuja strah in trepet, saj ima njen ožig lahko usodne posledice, je naplavilo na atlantsko obalo in plaže v francoski regiji Landes. Zato so morali na jugozahodu Francije prejšnji teden zapreti več priljubljenih plaž. Znanstveniki opozarjajo, da tega tropskega ožigalkarja zaradi podnebnih sprememb vedno pogosteje opažajo v Atlantskem oceanu.