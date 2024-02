Smrtonosna sekta v Keniji: vodja kulta obtožen 191 umorov otrok

Verniki so sicer sprva romali na to redko poseljeno območje, ki je zdaj pod 24-urnim policijskim varovanjem, a sledilci pravijo, da jim kasneje niso več dovolili oditi iz gozda. "Pridiganje se je takrat ustavilo. Povedali so nam, da smo z nauki zaključili in da zdaj le še čakamo na snidenje z Jezusom," opisuje 29-letnica.

"Še vedno se ga bojim," je za BBC povedala ena od preživelih žrtev samooklicanega pridigarja, ko so jo vprašali, kaj bi povedala Mackenzieju, če bi ga ponovno srečala. "Nikoli več ga nočem srečati," je bila jasna 29-letna mati štirih otrok, ki je v gozd Shakahola nazadnje odšla med svojo četrto nosečnostjo. Pravi, da so jo tam zadržali proti njeni volji in da so pazniki večkrat posilili ženske.

Obtožbe proti Mackenzieju so kenijske oblasti vložile po tem, ko so lani aprila v gozdu blizu mesta Malindi ob Indijskem oceanu odkrili številna trupla privržencev njegovega kulta. Ti naj bi se večinoma izstradali do smrti, saj naj bi jih pridigar prepričal, da bodo tako "spoznali Jezusa". Nekatere pa so tudi pretepli ali zadavili.

Samooklicani pridigar in duhovnik Paul Nthenge Mackenzie je bil januarja že obtožen terorizma, povzročitve smrti iz malomarnosti, mučenja in krutega ravnanja z otroki. Mackenzie in 29 drugih osumljencev so se sicer izrekli za nedolžne.

Skodelica čaja in kruh sta bili zadnji okrepčili, ki so jih vernikom dali v gozdu Shakahola. Nato so jim sporočili, da hrane in vode ne bo več. "Ko so si stražarji vzeli odmor, smo na skrivaj z grmičevja nabirali gozdne jagode," se spominja. Vodo so medtem zajemali kar s tal.

A razmere so postajale vse bolj nevzdržne, zato je z dvema prijateljema načrtovala pobeg. Načrta sicer ni bilo lahko skovati, saj so bili pogovori prepovedani. A kljub temu jim je v času, ko so bili stražarji na odmoru, uspelo, da so v zadnji steni blatne koče naredili luknjo in zbežali. "Bili smo šibki," pripoveduje mama. Toda naprej jih je gnal strah pred tem, da bi jih ponovno ulovili. Ko so se prebili do glavne ceste, so tam naleteli na motorista, ki jih je odpeljal v bolnišnico.

Številni njihove sreče niso imeli. Med njimi je bilo tudi veliko otrok.

Mackenzie že pred tem obtožen zaradi skrajnih pridig in spodbujanja radikalizacije

Kult je pridigal tudi proti moderni medicini in člane pozival, naj ne cepijo otrok. 29-letnica, ki je uspela pobegniti, je pa je povedala tudi, da so matere pozivali, naj ne dojijo svojih otrok, da bodo tako tudi najmlajši srečali Jezusa.

Mackenzie in njegovi domnevni sodelavci so v policijskem pridržanju vse od lanskega aprila, ko so se po odkritju trupel v gozdu predali oblastem. Zanikali so, da bi ljudi silili k stradanju. Na neki točki postopka pa se je Mackenzie po poročanju BBC-ja sodišču celo pritožil, da mu policija med pridržanjem odreka hrano.