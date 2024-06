Smrtonosna vročina: v Grčiji umrl nemški, na Vezuvu pa britanski turist

Moškega so skušali 40 minut oživljati s pomočjo defibrilatorja, ki so ga s seboj prinesli lokalni vodniki, vendar pa turistu niso mogli pomagati. "Ko se je zgrudil, je bil že na vrhu. Njegova žena nam je povedala, da je bil pred nekaj meseci operiran na srcu, zato menimo, da je najbrž doživel infarkt," je povedal predsednik združenja gorskih vodnikov, ki delajo na 1132-metrskem vulkanu, Paolo Cappelli .

Dodal je, da so smrtne nesreče na Vezuvu redke: "Na leto ali dve imamo po eno smrtno žrtev, kar ob dejstvu, da se na vrh vulkana vsak dan povzpne okoli 3000 ljudi, ni veliko."

Tiskovni predstavnik britanskega urada za zunanje zadeve je sporočil, da so v stiku z družino pokojnega Britanca, ki je umrl v Italiji, ter z lokalnimi oblastmi. "Družini pomagamo," so dodali.

Jug Italije se je skupaj z Grčijo in Sredozemljem znašel v primežu vročinskega vala, temperature v številnih krajih so se povzpele tudi do 40 stopinj Celzija. V Grčiji je v vročini izginilo tudi več turistov, tri še vedno pogrešajo: na otoku Sikinos 64- in 73-letni Francozinji, na Amorgosu pa 59-letnega Američana. Tam pa je umrlo tudi že šest turistov, nazadnje so na Kreti našli truplo 68-letnega Nemca.