Smrtonosna zima v ZDA: umrlo najmanj 55 ljudi

Ameriške oblasti so zaradi hude zime, mraza in snega zaprle več šol in odpovedale številne lete. Večji del države je namreč ujet v hude zimske nevihte, ki so terjale že najmanj 55 smrtnih žrtev. Večina jih je umrla v prometnih nesrečah ali pa zaradi podhladitve. Številna gospodinjstva so ostala brez električne energije, ponekod morajo prebivalci prekuhavati vodo. Guvernerka Oregona je v četrtek po smrtonosnih ledenih nevihtah razglasila izredne razmere na državni ravni.

Izjemno nizke temperature, ledene nevihte, ledeni dež in močni vetrovi so prizadeli večji del ZDA. Ekstremne vremenske razmere v preteklem tednu pa so botrovale številnim smrtnim žrtvam. Po poročanju Guardiana je zaradi hudih zimskih razmer po vsej državi umrlo najmanj 55 oseb. Kot pojasnjuje Deutsche Welle, ki navaja ameriške uradnike, so številni umrli zaradi podhladitve ali prometnih nesreč.

Zgolj v zvezni državi Tennessee so zabeležili najmanj 19 smrti. Med njimi je tudi pet žensk, ki so se po romanju v Meko vračale domov. Umrle so v torek v nesreči traktorskega priklopnika na avtocesti v Pensilvaniji, je sporočila policija. Umrl pa je tudi 25-letni moški, ki so ga našli mrtvega na tleh mobilne hišice v Lewisburgu. Njegov grelnik se je prevrnil in izklopil, je dejal Bob Johnson, glavni namestnik šerifovega urada okrožja Marshall. V Kentuckyju so zabeležili pet smrtnih žrtev, ki so povezane z ekstremnim vremenom, je v petke dejal tamkajšnji guverner Andy Beshear. V sredo je na njihov avtomobil padel električni vod, ki je bil pod napetostjo. O smrtih so poročali tudi v Illinoisu, Kansasu, New Hampshiru, New Yorku, Wisconsinu in zvezni državi Washington, poročajo lokalni mediji.

Prizemljenih je tudi več letal