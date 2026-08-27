Smrtonosne poplave in plaz: umrlo več kot 160 ljudi, iščejo jih več kot tisoč

Val vode in blata, podoben cunamiju, je prizadel vasi in naselja na poti rek Bhote Koshi in Trishuli. Po poročanju BBC-ja so oblasti sprva mislile, da bi bila lahko poplava posledica potresa, vendar pa je ameriški geološki zavod pozneje sporočil, da je škodo povzročil "ledeniški udor in drobirski tok". Nepalska policija je sporočila, da so doslej našli 162 trupel, medtem ko kitajski mediji poročajo, da je plaz v okrožju Gyirong na območju Tibeta terjal tri življenja.

icon-chevron-right 1 14 icon-chevron-right Poplave v Nepalu AP

Poplave v Nepalu AP

Poplave v Nepalu AP

Poplave v Nepalu AP

Uničenje po popldavah v Nepalu Profimedia

Uničenje po popldavah v Nepalu Profimedia

Uničenje po popldavah v Nepalu Profimedia

Uničenje po popldavah v Nepalu Profimedia

Uničenje po popldavah v Nepalu Profimedia

Uničenje po popldavah v Nepalu Profimedia

Uničenje po popldavah v Nepalu Profimedia

Uničenje po popldavah v Nepalu Profimedia

Uničenje po popldavah v Nepalu Profimedia

Uničenje po popldavah v Nepalu Profimedia



























Reševalne ekipe medtem danes nadaljujejo z iskanjem več kot tisoč ljudi, ki so pogrešani po sredinih silovitih poplavah in plazu na območju na meji med Nepalom in kitajskim Tibetom. Nepalska agencija za nesreče je danes sporočila, da 24 ur po poplavah pogrešajo 823 ljudi. Pogrešanih je na desetine nepalskih policistov in vojaškega osebja ter delavcev v elektroenergetskem sektorju.

Poplave v Nepalu FOTO: AP

Po navedbah uradnikov je med pogrešanimi tudi na stotine turistov, med njimi več kot 100 iz Indije, 54 iz ZDA, 34 iz Avstralije in 33 iz Združenega kraljestva, pa tudi več kot 100 iz Nepala. Nepalske turistične organizacije poročajo, da so pogrešani tudi državljani Malezije, Ukrajine, Nizozemske, Portugalske, Južne Afrike in Južne Koreje. Prizadeto območje je namreč zelo priljubljeno med romarji in pohodniki. Na tibetanski strani pogrešajo 558 ljudi, med njimi 260 tujcev, danes poroča kitajska tiskovna agencija Xinhua.

Reševanje po poplavah v Nepalu FOTO: Profimedia