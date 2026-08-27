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Smrtonosne poplave in plaz: umrlo več kot 160 ljudi, iščejo jih več kot tisoč

Lhasa/Katmandu, 27. 08. 2026 06.50 pred 18 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.P. STA
Uničenje po popldavah v Nepalu

Po silovitih poplavah in zemeljskem plazu, ki so v sredo prizadeli območje na meji med Nepalom in kitajskim Tibetom, pogrešajo več kot tisoč ljudi. Poleg iskalnih operacij oblasti rešujejo poškodovane in evakuirajo ljudi na ogroženih območjih. Nesreča je terjala že več kot 160 življenj.

Val vode in blata, podoben cunamiju, je prizadel vasi in naselja na poti rek Bhote Koshi in Trishuli. Po poročanju BBC-ja so oblasti sprva mislile, da bi bila lahko poplava posledica potresa, vendar pa je ameriški geološki zavod pozneje sporočil, da je škodo povzročil "ledeniški udor in drobirski tok".

Nepalska policija je sporočila, da so doslej našli 162 trupel, medtem ko kitajski mediji poročajo, da je plaz v okrožju Gyirong na območju Tibeta terjal tri življenja.

Reševalne ekipe medtem danes nadaljujejo z iskanjem več kot tisoč ljudi, ki so pogrešani po sredinih silovitih poplavah in plazu na območju na meji med Nepalom in kitajskim Tibetom. Nepalska agencija za nesreče je danes sporočila, da 24 ur po poplavah pogrešajo 823 ljudi.

Pogrešanih je na desetine nepalskih policistov in vojaškega osebja ter delavcev v elektroenergetskem sektorju.

Poplave v Nepalu
Poplave v Nepalu
FOTO: AP

Po navedbah uradnikov je med pogrešanimi tudi na stotine turistov, med njimi več kot 100 iz Indije, 54 iz ZDA, 34 iz Avstralije in 33 iz Združenega kraljestva, pa tudi več kot 100 iz Nepala. Nepalske turistične organizacije poročajo, da so pogrešani tudi državljani Malezije, Ukrajine, Nizozemske, Portugalske, Južne Afrike in Južne Koreje. Prizadeto območje je namreč zelo priljubljeno med romarji in pohodniki.

Na tibetanski strani pogrešajo 558 ljudi, med njimi 260 tujcev, danes poroča kitajska tiskovna agencija Xinhua.

Reševanje po poplavah v Nepalu
Reševanje po poplavah v Nepalu
FOTO: Profimedia

ZDA, Kitajska, EU in Indija so prizadetim območjem že obljubile pomoč in jim nekatere tudi že poslale nujno medicinsko pomoč.

Strokovnjaki medtem opozarjajo, da bi lahko naplavine v reki v bližini območja nesreče sprožile nove poplave.

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