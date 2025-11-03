Smrtonosne testenine v ZDA: bakterija terjala šest življenj

Američane tako v FDA pozivajo, naj ponovno preverijo vsebino svojih hladilnikov, potem ko je šest ljudi umrlo po zaužitju priljubljene že pripravljene testeninske jedi.

V ameriških testeninah so odkrili izbruh bakterije listerije. Ameriška Uprava za hrano in zdravila (FDA) je že razglasila odpoklic vnaprej kuhanih testenin, pri katerih so testi potrdili prisotnost bakterije. Okužba z listerijo je bolezen, ki jo povzročajo bakterije, prisotne v različnih živilih, in lahko povzroči hudo obolenje ali celo smrt. Američane tako v FDA pozivajo, naj ponovno preverijo vsebino svojih hladilnikov, potem ko je šest ljudi umrlo po zaužitju priljubljene že pripravljene testeninske jedi, piše portal Unilad.

Odpoklicani izdelki, ki jih proizvaja podjetje Nate's Fine Foods, se prodajajo v večjih trgovskih verigah, med drugim Trader Joe's, Sprouts Farmers Market, Kroger in Walmart. Od zadnje posodobitve podatkov ameriškega Centra za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) 25. septembra so prijavili sedem novih primerov obolelih v treh zveznih državah ter dve dodatni smrti, so sporočili pri FDA.

Skupno je bilo do zdaj okuženih 27 ljudi v 18 zveznih državah. Od 26 oseb jih je bilo 25 hospitaliziranih, šest pa jih je umrlo.