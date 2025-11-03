Smrtonosne testenine v ZDA: bakterija terjala šest življenj

V ameriških testeninah so odkrili izbruh bakterije listerije. Ameriška Uprava za hrano in zdravila (FDA) je že razglasila odpoklic vnaprej kuhanih testenin, pri katerih so testi potrdili prisotnost bakterije. Okužba z listerijo je bolezen, ki jo povzročajo bakterije, prisotne v različnih živilih, in lahko povzroči hudo obolenje ali celo smrt. Američane tako v FDA pozivajo, naj ponovno preverijo vsebino svojih hladilnikov, potem ko je šest ljudi umrlo po zaužitju priljubljene že pripravljene testeninske jedi, piše portal Unilad.
Odpoklicani izdelki, ki jih proizvaja podjetje Nate's Fine Foods, se prodajajo v večjih trgovskih verigah, med drugim Trader Joe's, Sprouts Farmers Market, Kroger in Walmart. Od zadnje posodobitve podatkov ameriškega Centra za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) 25. septembra so prijavili sedem novih primerov obolelih v treh zveznih državah ter dve dodatni smrti, so sporočili pri FDA.
Skupno je bilo do zdaj okuženih 27 ljudi v 18 zveznih državah. Od 26 oseb jih je bilo 25 hospitaliziranih, šest pa jih je umrlo.
Nosečnica je izgubila plod
FDA je sporočila, da je ena od okužb povezana z nosečnostjo in je povzročila izgubo ploda. Konec septembra je podjetje Nate's Fine Foods že razglasilo odpoklic določenih že pripravljenih testeninskih jedi – med njimi fettuccine, linguine in farfalle (t. i. metuljčki) – potem ko je bil vzorec testenin linguine pozitiven na prisotnost bakterije.
"Podjetje Nate's Fine Foods je zavezan najvišjim standardom varnosti hrane in dobrega počutja naših potrošnikov," je podjetje zapisalo v izjavi za javnost. "Iz previdnosti prostovoljno odpoklicujemo izbrane izdelke, potem ko smo bili obveščeni o možni povezavi z večdržavnim izbruhom bakterije Listeria monocytogenes."
Simptomi so lahko blagi, kot pri gripi, ali življenjsko ogrožajoči
Simptomi okužbe z bakterijo listerijo segajo od blagih, gripi podobnih težav, do hudih, življenjsko ogrožajočih stanj, kot je meningitis. Po navedbah ameriškega Centra za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) se simptomi razlikujejo glede na to, kateri del telesa je okužen.
CDC dodatno opozarja, da so najbolj ogrožene nosečnice, novorojenčki, starejši odrasli ter osebe z oslabljenim imunskim sistemom. Blagi simptomi vključujejo vročino, bolečine v mišicah, glavobol, slabost, bruhanje in drisko. Hujši simptomi pa se lahko kažejo kot otrdel vrat, zmedenost, izguba ravnotežja in napadi (krči).
CDC priporoča, da z obiskom zdravnika ne odlašate, če ste zaužili živilo, ki je bilo odpoklicano ali povezano z izbruhom okužbe, ali če se pri vas pojavijo kakršnikoli simptomi listerioze.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.