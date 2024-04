'Smrtonosne' volitve v Mehiki: ubili še dva županska kandidata

Država se pripravlja na junijske volitve, po poročanju nemškega portala Deutsche Welle pa so mehiške oblasti sporočile, da se je število ubitih lokalnih politikov znova povečalo. V dveh različnih delih Mehike so namreč ubili še dva županska kandidata.

Desnosredinskega županskega kandidata Noeja Ramosa iz mesta Ciudad Mante so do smrti zabodli v severovzhodni zvezni državi Tamaulipas. Ramos je kandidiral za ponovno izvolitev, kot so poročali lokalni mediji, pa naj bi se v petek, ko ga je nekdo zabodel z nožem, s prebivalci sestal na ulici. Državni tožilec Irving Barrios je zagotovil, da oblasti iščejo osumljenca.

Medtem so v južni zvezni državi Oaxaca po navedbah državnega tožilca v petek našli mrtvega še enega kandidata za župana – Alberta Antonia Garcio. Z ženo Agar Cancino, županjo mesta San Jose Independencia, so ju sicer pogrešali vse od srede, a medtem ko so Cancino našli živo, pa je bil Garcia mrtev.

V Mehiki so sicer politiki pogosto žrtve organiziranega kriminala, zlasti tisti, ki se potegujejo ta regionalne urade. Mamilarski karteli imajo namreč velik nadzor nad lokalno politiko. "Sklenejo dogovor, kdo bo postal župan. Ne želijo, da bi za pozicijo kandidiral kdorkoli drug," je o slednjem dejal mehiški predsednik Andres Manuel Lopez Obrador.

Gre za eno najnasilnejših predvolilnih obdobij v zgodovini države. Volitve bodo potekale 2. junija, od septembra 23 pa je bilo umorjenih že 17 kandidatov, so sporočili iz svetovalne družbe Integralia. V začetku meseca so na primer v mestu Celaya, enem najnevarnejših mehiških mest, neznani storilci ustrelili tudi kandidatko Bertho Gaytan.