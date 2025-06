Smrtonosne zračne blazine: ukazali odpoklic 2,5 milijona vozil

V zračnih blazinah za takojšnje napihovanje je plin, ki pa se lahko v vročih in vlažnih razmerah razgradi. Posledično eksplodira in poškoduje voznika.

Gre sicer za nadaljevanje že 20 let starega škandala zdaj že propadlega japonskega proizvajalca zračnih blazin Takata. Njihove blazine so vgrajevali vsi svetovni proizvajalci avtomobilov.

Ukaz za odpoklic velja za avtomobile na Korziki, francoskih čezmorskih ozemljih in za avtomobile v Franciji, ki so starejši od 14 let ter imajo vgrajene sisteme podjetja Takata. Večja verjetnost za eksplozijo blazin imajo sicer avtomobili na bolj vročih območjih in modeli Citroen CS3 in DS3.

Poleg 1,7 milijona vozil, za katere so izdali ukrep prepovedi vožnje, morajo lastniki še dodatnih 800 tisoč avtomobilov zamenjati zračne blazine.

Francosko prometno ministrstvo je sicer navedlo, da morajo imeti lastniki vozil za čas menjave zračnih blazin možnost brezplačnega najema nadomestnega vozila.