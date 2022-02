Na Madagaskarju pustošil že drugi ciklon v tem letu, umrlo najmanj 10 ljudi

Preden je sam ciklon dosegel kopno v Mananjaryju na vzhodu Madagaskarje, sta del države zajela močno deževje in veter. Ciklon je ruval drevesa, uničeval stavbe in prisilil prebivalce, da so obtežili šibke strehe iz valovitega železa.

Batsirai je pozno v soboto dosegel kopno kot intenzivni tropski ciklon z vetrom s hitrostjo do 165 kilometrov na uro, je povedala Faly Aritiana Fabien iz madagaskarske agencije za obvladovanje naravnih nesreč.

Prebivalci Mananjarya so povsem obupani zaradi posledic opustošenja. "Mananjary je popolnoma uničen," je dejal prebivalec Faby. Drug moški Fana, je medtem ocenil, da je uničeno skoraj 95 odstotkov mesta.

Neurje je prizadelo tudi notranjost države. Tako je v mestu Antsirabe, 365 km severozahodno od Mananjaryja, neurje izruvalo velika drevesa v mestnem javnem parku.

Madagaskar si še vedno ni opomogel od smrtonosne tropske nevihte Ana, ki je prizadela Madagaskar konec januarja in je zahtevala približno 60 smrtnih žrtev.

Medtem je približno 10.000 prebivalcev otoka Reunion, ki leži vzhodno od Madagaskarja, tudi tri dni po pustošenju ciklona še vedno brez elektrike.

Nekdanja francoska kolonija ob jugovzhodni obali Afrike je sredi šestmesečne deževne sezone, ki pogosto terja žrtve in obsežno škodo.