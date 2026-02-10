Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Smrtonosni davek ledene zime: v New Yorku umrlo že 18 ljudi

New York, 10. 02. 2026 09.26 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
M.P.
Zaledeneli New York

Ena največjih svetovnih metropol je že več tednov ujeta v smrtonosen ledeni primež zime. Ekstremen mraz je namreč v New Yorku terjal že 18 smrtnih žrtev.

Vse od konca januarja so v New Yorku zabeležili 13 dni, ko so dnevne temperature vztrajale pod 0 stopinj Celzija. Kot poroča BBC, gre za eno najhladnejših obdobij pod ničlo, kar jih je ta svetovna metropola doživela v zadnjih šestih desetletjih.

Newyorški župan Zohran Mamdani je sporočil, da se je smrtni davek ekstremnega mraza ponovno dvignil, vsako izgubljeno življenje pa je označil za tragedijo. Kot posledica nizkih temperatur je namreč umrlo že 18 oseb. Vsaj 10 od njih je bilo najdenih zunaj, okoliščine drugih pa niso znane.

Po besedah župana so medtem od 19. januarja, ko so dvignili opozorilo pred mrazom, sprostili tudi pravila za sprejem brezdomcev v zavetišča. Tam jih je trenutno nameščenih okoli 1400. K mestnim zavetiščem so ob tem dodali še 64 hotelskih sob, na ulicah pa je vsaj 150 terenskih delavcev.

Temperature naj bi se sicer ta teden po napovedih dvignile, vendar pa še vedno ostajajo pod povprečjem, zato je Mamdani prebivalcem naročil, naj poskrbijo za svojo varnost in ostanejo doma.

Najvišje temperature v tem času v letu se sicer običajno gibljejo okoli 4 stopinj Celzija, po napovedih ameriške nacionalne vremenske službe pa naj bi se ta teden večinoma dvignile na približno 0 stopinj Celzija.

Ob tem oblasti opozarjajo tudi na taljenje snega in ledu, ki bi lahko padala z zgradb ter povzročila poškodbe, na pločnikih pa bi lahko tudi ponovno zamrznilo.

new york zda mraz smrt

Kot sužnja ga je zadrževal v hlevu

Odvisnost pri otrocih? Prelomni sodni proces proti Meti in Alphabetu

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
devlon
10. 02. 2026 11.33
smrtnost zaradi mrazu je torej 0,000217%
Odgovori
0 0
SpamEx
10. 02. 2026 11.06
New York že leta dela na tem da bi bile ulice New Yorka čim manj prijazne za brezdomce. Izvajajo številne ukrepe namenjene temu. Naprimer prezračevalni jaški kjer piha topel zrak iz stavb so zaščiteni s posebnmi ani brezdomci rešetkami na katerih so izbokline da se ne da ležati na njih, podobno je tudi s klopicami...
Odgovori
0 0
An ban pet podgan
10. 02. 2026 10.57
Globalno segrevanje. Nimaš kej.
Odgovori
+1
1 0
96bimBo
10. 02. 2026 10.53
To se v deželi blagostanja in demokracije (100. člen programa SDS) ne more zgoditi.
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
On je šel v službo, jaz sem ostala sama: ko se partnerstvo po porodu sesuje
Zakaj nekateri otroci redkeje zbolijo? 8 skrivnosti močnega imunskega sistema
Zakaj nekateri otroci redkeje zbolijo? 8 skrivnosti močnega imunskega sistema
Maske, igra in razvoj: kaj se otrok uči, ko postane nekdo drug
Maske, igra in razvoj: kaj se otrok uči, ko postane nekdo drug
Ideje za počitnice z manj ali nič "scrollanja"
Ideje za počitnice z manj ali nič "scrollanja"
zadovoljna
Portal
31-letnik je zapeljal eno izmed najlepših žensk na svetu
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka uspeh, device bodo iskrene
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka uspeh, device bodo iskrene
Kaj se zgodi, če za zajtrk vsak dan jemo isto?
Kaj se zgodi, če za zajtrk vsak dan jemo isto?
Paž frizura, ki jo bomo videvali na vsakem koraku
Paž frizura, ki jo bomo videvali na vsakem koraku
vizita
Portal
Resnica, ki se skriva v možganih več kot 10.000 ljudi
Tri živila, ki lahko tiho povečajo tveganje za nastanek raka
Tri živila, ki lahko tiho povečajo tveganje za nastanek raka
Pet manj znanih navad, ki lahko škodujejo vašemu srcu
Pet manj znanih navad, ki lahko škodujejo vašemu srcu
Vadba lahko možgane ohranja mlajše, razkrivajo slikanja z magnetno resonanco
Vadba lahko možgane ohranja mlajše, razkrivajo slikanja z magnetno resonanco
cekin
Portal
Lindsey Vonn kljub padcu zaslužila več kot 180.000 evrov
Koliko je Bad Bunny zaslužil z nastopom na Super Bowlu?
Koliko je Bad Bunny zaslužil z nastopom na Super Bowlu?
Razbijamo mite: Varčevanje je le za bogate
Razbijamo mite: Varčevanje je le za bogate
Rekordna vrednost kolajn na Zimskih olimpijskih igrah 2026
Rekordna vrednost kolajn na Zimskih olimpijskih igrah 2026
moskisvet
Portal
Napaka, ki jo dela večina voznikov, vas lahko stane celo premoženje
Po 18 letih zakona nova ljubezen
Po 18 letih zakona nova ljubezen
Valentinovo: Darila, ki jih ženske resnično želijo
Valentinovo: Darila, ki jih ženske resnično želijo
Videz ni odločilen: 5 lastnosti, ki jih ženske navajajo kot ključne pri izbiri partnerja
Videz ni odločilen: 5 lastnosti, ki jih ženske navajajo kot ključne pri izbiri partnerja
dominvrt
Portal
7 predmetov, ki ne sodijo na podstrešje
Prepoznajte zgodnje znake artritisa pri psu
Prepoznajte zgodnje znake artritisa pri psu
Zaradi ogledal v spalnici slabše spite
Zaradi ogledal v spalnici slabše spite
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
okusno
Portal
Popolne miške, ki vedno uspejo
Kosilo iz nekaj sestavin, ki vedno uspe
Kosilo iz nekaj sestavin, ki vedno uspe
7 živil, ki jih lahko jeste po pretečenem roku (če veste, kako preveriti varnost)
7 živil, ki jih lahko jeste po pretečenem roku (če veste, kako preveriti varnost)
Kosila brez stresa za ves teden: 5 okusnih idej iz enega pekača
Kosila brez stresa za ves teden: 5 okusnih idej iz enega pekača
voyo
Portal
Sledi v snegu
Kmetija
Kmetija
Trinajst življenj
Trinajst življenj
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527