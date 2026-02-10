Smrtonosni davek ledene zime: v New Yorku umrlo že 18 ljudi

Newyorški župan Zohran Mamdani je sporočil, da se je smrtni davek ekstremnega mraza ponovno dvignil, vsako izgubljeno življenje pa je označil za tragedijo. Kot posledica nizkih temperatur je namreč umrlo že 18 oseb. Vsaj 10 od njih je bilo najdenih zunaj, okoliščine drugih pa niso znane.

Vse od konca januarja so v New Yorku zabeležili 13 dni, ko so dnevne temperature vztrajale pod 0 stopinj Celzija. Kot poroča BBC , gre za eno najhladnejših obdobij pod ničlo, kar jih je ta svetovna metropola doživela v zadnjih šestih desetletjih.

Po besedah župana so medtem od 19. januarja, ko so dvignili opozorilo pred mrazom, sprostili tudi pravila za sprejem brezdomcev v zavetišča. Tam jih je trenutno nameščenih okoli 1400. K mestnim zavetiščem so ob tem dodali še 64 hotelskih sob, na ulicah pa je vsaj 150 terenskih delavcev.

Temperature naj bi se sicer ta teden po napovedih dvignile, vendar pa še vedno ostajajo pod povprečjem, zato je Mamdani prebivalcem naročil, naj poskrbijo za svojo varnost in ostanejo doma.

Najvišje temperature v tem času v letu se sicer običajno gibljejo okoli 4 stopinj Celzija, po napovedih ameriške nacionalne vremenske službe pa naj bi se ta teden večinoma dvignile na približno 0 stopinj Celzija.

Ob tem oblasti opozarjajo tudi na taljenje snega in ledu, ki bi lahko padala z zgradb ter povzročila poškodbe, na pločnikih pa bi lahko tudi ponovno zamrznilo.