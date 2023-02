Mrtvih že skoraj 5000 ljudi, izpod ruševin čudežno rešili triletnega dečka

Po zadnjih podatkih turških oblasti je v uničujočem potresu, ki je stresel turška in sirska tla, umrlo več kot 4983 ljudi, najmanj 19.000 je ranjenih. Tla pa se še vedno tresejo, iz osrednje Turčije poročajo o novem potresu. Reševalci medtem ob nizkih temperaturah in močnem deževju bijejo bitko za preživele. Pri tem poročajo tudi o čudežnih preživetjih: tako so denimo po 22 urah izpod ruševin rešili triletnega dečka.

