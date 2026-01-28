Smrtonosni januar: kako je Iran zatrl največje proteste v desetletjih

Ko so se protesti zaradi gospodarskih stisk razširili po vsej državi, je iranska vlada uvedla obsežen komunikacijski mrk. Pomanjkanje preverjenih informacij so hitro zapolnile govorice in z umetno inteligenco prirejene vsebine, kar je otežilo razumevanje dejanskega dogajanja. Kljub temu so se nekateri Iranci uspeli izogniti omejitvam, kar je omogočilo zbiranje in preverjanje pričevanj ter videoposnetkov. Novinarji The New York Timesa so od iranskih uradnikov, seznanjenih z varnostnimi vprašanji, izvedeli, da je 9. januarja vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej Vrhovnemu svetu za nacionalno varnost ukazal, naj proteste zatre "z vsemi potrebnimi sredstvi". Kmalu zatem so varnostne sile v najmanj 19 mestih začele streljati na protestnike.

Ajatola Ali Hamenej FOTO: AP

Posnetki in pričevanja kažejo, da so uporabili smrtonosne metode, ne sredstev za nadzor množic. Bolnišnice so poročale o številnih ranjenih s strelnimi poškodbami glave, trupa in oči. Eden od zdravnikov je The New York Timesu povedal, da so se poškodbe spremenile iz zlomov okončin in vdihavanja solzivca v "zlome lobanje in strelne rane". Fotografije, ki jih je The New York Times pridobil iz glavne teheranske mrtvašnice, kažejo več kot 300 trupel, večinoma s hudimi poškodbami glave, poročila pa omenjajo tudi skrivno odlaganje trupel na največjem mestnem pokopališču. V manj kot štirih dneh so bili protesti večinoma zatrti. Čeprav natančno število žrtev ostaja neznano, se neodvisne organizacije strinjajo, da je umrlo več tisoč ljudi. To je najbolj smrtonosen odziv oblasti na proteste v zadnjih desetletjih, kar odraža, kako resno je režim dojemal pozive k strmoglavljenju Hameneja in islamske republike.

Protesti v Iranu FOTO: Profimedia