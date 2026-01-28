Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Smrtonosni januar: kako je Iran zatrl največje proteste v desetletjih

Teheran, 28. 01. 2026 16.28 pred 1 uro 2 min branja 15

Avtor:
L.M.
Protesti v Iranu

Množični protesti, ki so Iran zajeli v začetku januarja, so po mnenju analitikov predstavljali najresnejšo grožnjo islamskemu režimu doslej. Oblasti so se odzvale z izjemno nasilno represijo, v kateri so varnostne sile ubile na tisoče ljudi. Preiskava New York Timesa razkriva, da je bil obračun neposredno ukazan z najvišje ravni oblasti.

Ko so se protesti zaradi gospodarskih stisk razširili po vsej državi, je iranska vlada uvedla obsežen komunikacijski mrk. Pomanjkanje preverjenih informacij so hitro zapolnile govorice in z umetno inteligenco prirejene vsebine, kar je otežilo razumevanje dejanskega dogajanja. Kljub temu so se nekateri Iranci uspeli izogniti omejitvam, kar je omogočilo zbiranje in preverjanje pričevanj ter videoposnetkov.

Novinarji The New York Timesa so od iranskih uradnikov, seznanjenih z varnostnimi vprašanji, izvedeli, da je 9. januarja vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej Vrhovnemu svetu za nacionalno varnost ukazal, naj proteste zatre "z vsemi potrebnimi sredstvi". Kmalu zatem so varnostne sile v najmanj 19 mestih začele streljati na protestnike.

Ajatola Ali Hamenej
Ajatola Ali Hamenej
FOTO: AP

Posnetki in pričevanja kažejo, da so uporabili smrtonosne metode, ne sredstev za nadzor množic. Bolnišnice so poročale o številnih ranjenih s strelnimi poškodbami glave, trupa in oči. Eden od zdravnikov je The New York Timesu povedal, da so se poškodbe spremenile iz zlomov okončin in vdihavanja solzivca v "zlome lobanje in strelne rane".

Fotografije, ki jih je The New York Times pridobil iz glavne teheranske mrtvašnice, kažejo več kot 300 trupel, večinoma s hudimi poškodbami glave, poročila pa omenjajo tudi skrivno odlaganje trupel na največjem mestnem pokopališču.

V manj kot štirih dneh so bili protesti večinoma zatrti. Čeprav natančno število žrtev ostaja neznano, se neodvisne organizacije strinjajo, da je umrlo več tisoč ljudi. To je najbolj smrtonosen odziv oblasti na proteste v zadnjih desetletjih, kar odraža, kako resno je režim dojemal pozive k strmoglavljenju Hameneja in islamske republike.

Protesti v Iranu
Protesti v Iranu
FOTO: Profimedia

Iran ima dolgo zgodovino protestov, od Zelenega gibanja leta 2009 do gospodarskih nemirov med letoma 2017 in 2020 ter protestov leta 2022 po smrti ženske v pridržanju moralne policije. Januarski dogodki pa predstavljajo prelomnico: medtem ko so bile prejšnje represije smrtonosne, so bile tokratne žrtve številčno neprimerljive.

Analitiki The New York Timesa odziv razumejo kot dokaz eksistencialnega strahu vodstva. Protesti so se začeli med trgovci na bazarjih, nato pa zajeli tudi podeželska in revna območja. Sprva je vlada poskušala protestnike pomiriti z obljubami simbolične finančne pomoči, a ko so se pojavili neposredni pozivi k padcu režima, je sledil ukaz za neusmiljen obračun.

Zgodovinsko primerjavo analitiki vidijo le še v letu 1988, ko je režim v času vojne z Irakom izvedel množične usmrtitve političnih zapornikov. Danes se Islamska republika znova sooča s kombinacijo notranje krize legitimnosti in zunanjih pritiskov.

Iran protesti mrtvi upor analiza

Sarajevo safari: mesto Sarajevo se pridružuje kazenskemu postopku

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Darko32
28. 01. 2026 17.58
A da je IZRAEL objavil celo poimensko smrtne žrtve, katere so razglašene za mrtve in so same javno povedale, da so žive in nikoli niso bile v Iranu. Toliko o objektivnem poročanju. SOačsno pa se blokira komentiranje na prejšnjo temo. Zato pa smo tam kot smo. Žal dolgoročno takšni mediji gredo cugrunt.
Odgovori
+1
1 0
Vera in Bog
28. 01. 2026 17.55
Vse tiho je bilo ni genocida ?
Odgovori
0 0
Vera in Bog
28. 01. 2026 17.54
Tanja Fajon ima okus ajatole so ji blizu ;)
Odgovori
0 0
Vera in Bog
28. 01. 2026 17.53
Čudna država ampak tud lepa
Odgovori
0 0
truelies
28. 01. 2026 17.52
Vsi govorijo o nafti in Iranu, nobeden pa da ima Iran ogromno zlata in to je za Ameriko še kako privlačno.
Odgovori
+1
1 0
zakotnik
28. 01. 2026 17.48
ce ne bi imeli nafte ne bi nikogar zanimali
Odgovori
0 0
Kimberley Echo
28. 01. 2026 17.32
Iran ima to "smolo", da ima 10% svetovnih zalog nafte in 15% plina. To, da je največji proizvajalec žafrana na svetu, najbrž ni razlog, a ne.
Odgovori
+3
3 0
jonasz
28. 01. 2026 17.28
In kje so zdaj ti mediji ko ne gre za Palestino ampak masaker nad nedolžno množico ki protestira zaradi lakote in zatiranja Islama in Ajatole!!!
Odgovori
+1
1 0
ActiveR
28. 01. 2026 17.23
Se bo levi pol s Tanjo na čelu kaj odzval? Kaže, da bevskajo samo pri palestincih. #irangate ima očitno svoj obraz, tako je videti.
Odgovori
+2
2 0
testosteron
28. 01. 2026 17.10
In kaj sem vam pisal takoj , ko so se začeli ti neredi ?..da bo Iranski režim zelo krvavo zatrl ta poskus revolucije - ves svet pa bo to mirno opazoval !...so se pri nas oglasili ti propalestinski navijači ali pa recimo Nika,Sukičeva in ostala falanga ?....
Odgovori
+3
4 1
borjac
28. 01. 2026 17.05
Temu starcu , verskemu fanatiku , skuhajte en primeren čaj za slovo in stvari se bodo izboljšale , ste opazili da starci netijo vojne in pobijajo ljudi , Trump , verski voditelj ajatola Ali Hamenej .... starci morijo mlade ljudi.
Odgovori
+1
5 4
Jožajoža
28. 01. 2026 16.54
vprašanje,koliko je resice v tem
Odgovori
+2
4 2
Wolfman
28. 01. 2026 16.45
In kaj bi se zgodilo, če bi Iran pošiljal protestnike v ZDA in Izrael?
Odgovori
+2
4 2
Ud lete.
28. 01. 2026 16.55
Bi bil Iran prazen.
Odgovori
+1
3 2
bibaleze
Portal
Konec kraljevskega zakona: po 25 letih ločitev nizozemskega kraljevskega para
-64 stopinj in troje otrok: vsakdan v najhladnejšem mestu na svetu
-64 stopinj in troje otrok: vsakdan v najhladnejšem mestu na svetu
Prvi pozitiven nosečniški test na Kmetiji
Prvi pozitiven nosečniški test na Kmetiji
Zakaj se v nosečnosti pojavi vrtoglavica?
Zakaj se v nosečnosti pojavi vrtoglavica?
zadovoljna
Portal
V prosojni obleki je pritegnila vso pozornost
Zvezdana Mlakar: "Zrelost ni konec, je širina. In najboljše šele prihaja."
Zvezdana Mlakar: "Zrelost ni konec, je širina. In najboljše šele prihaja."
Zamolčana posvojitev je končno prišla na dan
Zamolčana posvojitev je končno prišla na dan
Tihi ubijalec, ki se skriva v naši kuhinji
Tihi ubijalec, ki se skriva v naši kuhinji
vizita
Portal
Kaj storiti, ko izveste za diagnozo?
Sok, ki lahko vpliva na zdravje srca
Sok, ki lahko vpliva na zdravje srca
Onesnažen zrak povzroča to bolezen
Onesnažen zrak povzroča to bolezen
Zakaj imajo žita posebno mesto v zdravi prehrani
Zakaj imajo žita posebno mesto v zdravi prehrani
cekin
Portal
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
Portugalska ima eno največjih zalog zlata v Evropi: zakaj ga še vedno hrani?
Portugalska ima eno največjih zalog zlata v Evropi: zakaj ga še vedno hrani?
Domeno kupil za 18 evrov, prodal pa za vrtoglavo vsoto
Domeno kupil za 18 evrov, prodal pa za vrtoglavo vsoto
Nemški način varčevanja, ki spreminja pravila igre
Nemški način varčevanja, ki spreminja pravila igre
moskisvet
Portal
Igralec priklopljen na aparate: bori se za življenje
Znaki, da ste preveč obsedeni z nogometom
Znaki, da ste preveč obsedeni z nogometom
Ta gumb v avtomobilu izboljša vidljivost med vožnjo
Ta gumb v avtomobilu izboljša vidljivost med vožnjo
Wings for Life World Run se vrača v Slovenijo z novo traso
Wings for Life World Run se vrača v Slovenijo z novo traso
dominvrt
Portal
Tako vlomilci ugotovijo, kdaj vas ni doma
Tako se bo stara posoda svetila kot nova
Tako se bo stara posoda svetila kot nova
Kako pozimi pri delu od doma prihraniti pri ogrevanju?
Kako pozimi pri delu od doma prihraniti pri ogrevanju?
To so kandidati za sejanje v februarju in marcu
To so kandidati za sejanje v februarju in marcu
okusno
Portal
Svetovno znani piškoti, ki se topijo v ustih
Fit obroki v nekaj minutah
Fit obroki v nekaj minutah
Živila, ki motijo spanec in povzročajo prebavne težave
Živila, ki motijo spanec in povzročajo prebavne težave
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
voyo
Portal
Nemir
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469