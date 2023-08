V smrtonosnih nalivih na Kitajskem 11 žrtev, 27 pogrešanih

Smrtonosni nalivi v Pekingu so povzročili poplave in sprožili zemeljske plazove, ki so odplavljali avtomobile in uničevali ceste, medtem ko so ostanki tajfuna Doksuri v delih severne Kitajske povzročili najhujše poplave v zadnjem desetletju. Najmanj 11 ljudi je umrlo, 27 pa jih je pogrešanih. Iz mesta so evakuirali več kot 127.000 ljudi. Vpoklicali so tudi vojsko s helikopterji, ki dostavlja pomoč ljudem, ki so obtičali na železniški postaji.

Močno deževje že tretji dan pustoši po kitajski prestolnici in okolici, saj se nad regijo počasi pomikajo ostanki tajfuna Doksuri, ki so povzročili najhujše poplave v Pekingu v več kot desetletju. V zahodnem predmestju Pekinga so iz vodotokov izkopali dve trupli, videoposnetki pa prikazujejo avtomobile, ki jih je odplaknilo, ter avtobuse, ki so na pol potopljeni na teh območjih. Kitajski nacionalni meteorološki organi so izdali "rdeči alarm" za obilne padavine v regiji glavnega mesta. Opozorilo velja za več deset milijonov prebivalcev Pekinga in sosednjega pristaniškega mesta Tjandžin ter delov provinc Hebej, Šanši, Šandong in Henan.

Turistične znamenitosti, kot so Prepovedano mesto, Veliki zid in zabaviščni park Universal, so zaprte, z obeh glavnih pekinških letališč pa je bilo odpovedanih več deset letov. V zahodnih predelih, ki so bili najbolj prizadeti in kjer je bilo tudi največ smrtnih žrtev, pa so bili nalivi najhujši. V okrožju Mentovgov je po podatkih pekinške meteorološke službe padlo več kot 18 centimetrov dežja, v bližnjem okrožju Fangšan pa 16 centimetrov. Kitajske oblasti sicer še niso objavile ocen o morebitni finančni izgubi, vendar so že pred neurjem opozorile, da bi lahko nalivi le nekaj tednov pred običajno jesensko žetvijo poškodovali pridelke in kmetijska zemljišča. Okoli 150.000 gospodinjstev v četrti Mentovgov je ostalo brez tekoče vode, zato so jim oblasti na pomoč poslale cisterne z vodo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Potniki obtičali na vlakih Med potniki, ki so se znašli v kaosu, je bilo več sto ljudi na vlakih, ki so obtičali na podeželskem obrobju Pekinga, je poročala državna radijska postaja. "Zdaj je dež vse močnejši, zdi se, da so na fronti znaki zemeljskih plazov. Vlak ni mogel voziti naprej ali nazaj, nekateri ljudje pa so se počutili slabo," je dejal eden od potnikov. Na dveh vlakih je obtičalo najmanj 1870 potnikov in 68 članov osebja, ki so jih včeraj pripeljali na varno. Zaradi obilnega deževja so ostali trije vlaki ujeti na svojih poteh, ponekod je bil v celoti ustavljen tudi cestni promet. Kitajska televizija CCTV je ob poročanju predvajala posnetke kolone potopljenih avtobusov. Doksuri je bil eden najmočnejših tajfunov, ki so v zadnjih letih prizadeli Kitajsko Doksuri je pristal v jugovzhodni obalni provinci Fudžjan, kjer je bilo po navedbah oblasti prizadetih več kot 2,6 milijona ljudi. Tajfun je sicer med potjo proti severu oslabel v nevihto, vendar je sprožil ogromne količine padavin, preden je pustošil po Kitajski, pa je na Filipinih povzročil 39 smrtnih žrtev in prizadel dele južnega Tajvana.

