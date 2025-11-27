Smrtonosni napad morskega psa: umrla 20-letnica, moški v kritičnem stanju

Na plaži Kylies v narodnem parku Crowdy Bay se je zgodil tragični dogodek. Lokalne oblasti so sporočile, da je v napadu morskega psa na kraju dogodka umrla ženska, stara okoli 20 let. Moškega, ki je v kritičnem stanju, pa so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, piše BBC. Šlo naj bi za napad enega najbolj nevarnih morskih psov človeku, in sicer za morskega bika.
Nesrečni dogodek je opazil mimoidoči, ki je poklical reševalce, moškemu pa je pred prihodom reševalcem obvezal nogo, s čimer mu je morda rešil življenje, so sporočili reševalci. Dejali so, da je mimoidoči opravil herojsko dejanje. Plažo so zaprli, okolico pregledujejo tudi z droni, da bi našli žival.
