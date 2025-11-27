Smrtonosni napad morskega psa: umrla 20-letnica, moški v kritičnem stanju

Na plaži Kylies v narodnem parku Crowdy Bay se je zgodil tragični dogodek. Lokalne oblasti so sporočile, da je v napadu morskega psa na kraju dogodka umrla ženska, stara okoli 20 let. Moškega, ki je v kritičnem stanju, pa so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, piše BBC. Šlo naj bi za napad enega najbolj nevarnih morskih psov človeku, in sicer za morskega bika.