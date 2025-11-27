Svetli način
Tujina

Smrtonosni napad morskega psa: umrla 20-letnica, moški v kritičnem stanju

Sydney, 27. 11. 2025 08.21 | Posodobljeno pred 44 minutami

V Avstraliji so zabeležili smrtonosni napad morskega psa. Umrla je ženska, moški pa je bil huje poškodovan. Par je plaval na odročni plaži v Novem Južnem Walesu, ko ju je napadel morski pes.

Na plaži Kylies v narodnem parku Crowdy Bay se je zgodil tragični dogodek. Lokalne oblasti so sporočile, da je v napadu morskega psa na kraju dogodka umrla ženska, stara okoli 20 let. Moškega, ki je v kritičnem stanju, pa so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, piše BBC. Šlo naj bi za napad enega najbolj nevarnih morskih psov človeku, in sicer za morskega bika.

Morski bik
Morski bik FOTO: Shutterstock

Nesrečni dogodek je opazil mimoidoči, ki je poklical reševalce, moškemu pa je pred prihodom reševalcem obvezal nogo, s čimer mu je morda rešil življenje, so sporočili reševalci. Dejali so, da je mimoidoči opravil herojsko dejanje. Plažo so zaprli, okolico pregledujejo tudi z droni, da bi našli žival. 

morski pes avstralija
Ici
27. 11. 2025 09.10
Ljudska neumnost je brezmejna.
but_the_ppl_are_retarded
27. 11. 2025 09.03
Sem na hitro prebral " v Avstriji" in je blo treba kliknit...
Bbcc12
27. 11. 2025 09.01
Tam se nišče ni spomnil, da bi morske pse dal na krožnik ali v pasjo in mačjo hrano? Ups morski pes je več kot človek.
