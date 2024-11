Smrtonosni napadi v Damasku terjali življenja 15 ljudi

Medtem pa je sirski državni medij SANA, sklicujoč se na vojaški vir, opozoril, da so ciljali na stanovanjske stavbe v prestižni soseski Mezzah in območje Qudsaya na podeželju.

Izraelska vojska je sporočila, da je napadala skupino Islamski džihad v Siriji in da je "povzročila veliko škodo poveljniškemu centru teroristične organizacije in njenim operativcem".

"Izraelski sovražnik je izvedel zračni napad iz smeri zasedene Golanske planote, tarča pa je bilo več stanovanjskih stavb," so poudarili. Poleg 15 mrtvih in 16 ranjenih je bila povzročena velika materialna škoda na zasebni lastnini in stavbah. Iz Islamskega džihada, ki je druga največja militantna skupina v Gazi, so sporočili, da so bili ubiti tudi njihovi člani, vendar niso navedli, koliko jih je bilo. Skupina je zanikala, da je Izrael ciljal le njihove centre in sedeže, temveč naj bi napadali civilne ustanove in stanovanjske hiše.

Sirsko zunanje ministrstvo je četrtkove napade obsodilo in jih označilo za "brutalne zločine". Poudarili so, da so bili napadi izvedeni le dva dni po arabsko-islamskem vrhu v Riadu, na katerem so voditelji obsodili "brutalne in naraščajoče agresije Izraela na sirsko ozemlje".