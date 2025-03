Satelitski posnetki mostu, ki se je v potresu zrušil v nekaj sekundah

Dejansko škodo, ki jo je moč videti na spodnjih fotografijah, ustvarjenih pred in po potresu, bodo ugotavljali še več tednov, saj sta komunikacija in transport po državi omejena.

Kot je vidno na fotografijah, je potres zrušil tudi most Inwa čez reko Irrawaddy. Na primerjavi zgornjih fotografij, ki so nastale pred tednom dni, in spodnjih, posnetih včeraj, je možno videti posledice potresa tudi na stanovanjskih hišah in samostanu v soseskah Mandalaja.

Treslo tudi v Bangkoku

Reševalci si še vedno prizadevajo najti tiste, ki so ujeti pod ruševinami na mestu porušene stolpnice v Bangkoku, tajski prestolnici, ki leži več kot 1000 kilometrov od epicentra petkovega potresa. Število žrtev nesreče se je po poročanju BBC povzpelo na 17, še vedno pa pogrešajo 83 ljudi.