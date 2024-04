Smrtonosni požar v turškem klubu: so bile krive varilne iskrice?

V priljubljenem nočnem klubu v Istanbulu je v torek izbruhnil požar, zaradi katerega so v prostorih ostali ujeti delavci in uslužbenci kluba. Umrlo je 29 oseb, ena pa je bila huje poškodovana, poroča AP News . Turške oblasti so zaradi smrtonosnega požara pridržale devet oseb, preiskava, kako je do požara prišlo, pa še vedno poteka.

A turški mediji so morda že odkrili, kaj je bil razlog, da je ogenj sploh vzplamtel. Časnik Yeni Safak, ki je blizu vladi predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, namreč poroča, da naj bi požar povzročile iskre iz varilnega stroja, ki so ga uporabljali za namestitev zvočne izolacije in dekorativnega materiala. Te naj bi sprožile eksplozijo, zaradi katere se je nato vnel tudi drug gradbeni material. Časopisu naj bi to povedal neimenovani predstavnik gasilske službe. Podobno pa sicer piše tudi časnik Sabah.

"Ljudje so kričali, vse se je zgodilo tako nenadoma," je za agencijo Anadolu dejala očividka Sema Soganci, ki je dodala, da so kmalu po prihodu gasilcev iz stavbe začeli odnašati trupla. "Videli smo gasilce, ki so vstopali in izstopali vsi očrnjeni," pa je dejal očividec Mehmet Cengiz.