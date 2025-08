Smrtonosni prvi zmenek: Moški ubil in razkosal 19-letnico

Anderson in Robinsonova, študentka na Tehniški fakulteti območja Milwaukee, sta se marca 2024 srečala v baru. Posnetki nadzornih kamer in sporočila na mobilnem telefonu pričajo, da sta pozno popoldne in večer 1. aprila preživela v dveh barih, potem pa sta odšla v Andersonovo stanovanje.Fotografije na Andersonovem telefonu kažejo, kako Anderson otipava Robinsonovo, medtem ko ta leži z obrazom navzdol na njegovem kavču. Tožilci trdijo, da je bila omamljena in da se ni mogla upirati.

Posnetki nadzornih kamer prikazujejo, kako se je Anderson z njenim avtomobilom zgodaj zjutraj 2. aprila odpeljal izpred stanovanja in prispel v park ob obali Michiganskega jezera. Tožilci trdijo, da je Anderson tam njeno truplo razkosal na koščke. Kasneje je njen avto zažgal za zapuščeno stavbo in se z avtobusom odpeljal domov. V bližnjem parku in na obali so našli njene posmrtne ostanke, nekatere še vedno iščejo. Anderson trdi, da je nedolžen in da je Robinsonovo potem ko je zapustila stanovanje, ugrabil neznanec, ki jo je tudi ubil.