Smrtonosni stampedo za noč čarovnic: načelnik policije obtožen malomarnosti

Več kot leto dni je minilo od tragičnega praznovanja noči čarovnic v Južni Koreji. 31. oktobra 2022 se je namreč na ulicah Seula zbrala množica ljudi v maskah, a veselo rajanje in vriski veselja so se kmalu spremenili v krike groze. Množica se je pognala v beg, v stampedu pa je naposled umrlo 158 oseb. Zaradi malomarnosti, ker ni sprejel potrebnih ukrepov, so oblasti zdaj obtožile načelnika policijske postaje Kima Kwang-hoja.

Šefa policije v Seulu Kima Kwang-hoja so več kot leto dni po tragičnem praznovanju noči čarovnic obtožili poklicne malomarnosti. Kot so sporočili tamkajšnji tožilci, so dejanja in odločitve vodja seulske metropolitanske policijske agencije tisto noč botrovale k številnim poškodbam in smrti udeležencev večernega rajanja, poroča The Guardian. Načelnika so obtožili, da ni sprejel potrebnih ukrepov, kot je na primer napotitev zadostnih policijskih sil. Prav tako pa, da ni zagotovil ustreznega nadzora na dan nesreče, čeprav bi lahko "predvidel potencialno nevarnost prenatrpanega območja nočnega življenja". Kwang-hoja ob obtožbi sicer niso tudi priprli.

29. oktobra 2022 se je več desettisoče ljudi zbralo v priljubljeni seulski četrti Itaewon na praznovanjih po pandemiji. A zabava se je kmalu spremenila v pravo nočno moro, ko so se ljudje zgrnili v ozko ulico med bari in klubi. Posebna policijska preiskovalna skupina je januarja lani tožilstvu podala 22 imen, ki naj bi bila kriv napačnega postopanja v tragediji. Poleg Kwang-hoja so bili med osumljenimi tudi številni drugi policijski uradniki in zaposleni na reševalnih in okrožnih uradih. Tožilci so na podlagi preiskave obtožili vodje policijske postaje v okrožju Yongsan v Seulu, ki vključuje Itaewon, in pisarno Yongsan Ward. Kljub temu so o obtožbi načelnika policije premišljevali več kot leto dni.