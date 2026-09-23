Smrtonosni tobogan: možganske poškodbe in usodne posledice

Več kot 100 ljudi trdi, da so v zadnjih dveh letih utrpeli možganske poškodbe na toboganu v zabaviščnem parku Six Flags v južni Kaliforniji, potem ko je CNN začel preiskovati povezave med tem zabaviščnim parkom in poškodbami obiskovalcev.

"Družba Six Flags je zavestno ogrožala človeška življenja ... Takšna atrakcija sploh ne bi smela obstajati," je v torek na novinarski konferenci dejal odvetnik Christopher Bulone in napovedal vložitev treh tožb proti temu podjetju.

Tobogan X2 je že dolgo glavna atrakcija parka Six Flags Magic Mountain v južni Kaliforniji, saj s svojimi vrtljivimi sedeži, skoraj navpičnimi spusti in nepredvidljivimi gibi privablja ljubitelje adrenalina z vsega sveta.

Navedbe, da je ta vlak smrti povzročil poškodbe potnikov, segajo več kot desetletje v preteklost, a so bile večinoma prikrite, dokler preiskava televizijske mreže CNN prejšnji mesec ni razkrila več poročil o hudih poškodbah in hospitalizacijah, povezanih s to vožnjo, vključno z najmanj dvema smrtnima primeroma.