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Smrtonosni tobogan: možganske poškodbe in usodne posledice

23. 09. 2026 10.46 pred 1 uro 2 min branja 13

Avtor:
V.L.
Six Flags zabaviščni park

Vrtljivi sedeži, navpični spusti in nepredvidljivi gibi so številne ljubitelje adrenalina privabili v zabaviščni park v južni Kaliforniji. Po številnih pričanjih in tožbah o resnih poškodbah in celo smrtih so park letos poleti zaprli.

Več kot 100 ljudi trdi, da so v zadnjih dveh letih utrpeli možganske poškodbe na toboganu v zabaviščnem parku Six Flags v južni Kaliforniji, potem ko je CNN začel preiskovati povezave med tem zabaviščnim parkom in poškodbami obiskovalcev.

"Družba Six Flags je zavestno ogrožala človeška življenja ... Takšna atrakcija sploh ne bi smela obstajati," je v torek na novinarski konferenci dejal odvetnik Christopher Bulone in napovedal vložitev treh tožb proti temu podjetju.

Tobogan X2 je že dolgo glavna atrakcija parka Six Flags Magic Mountain v južni Kaliforniji, saj s svojimi vrtljivimi sedeži, skoraj navpičnimi spusti in nepredvidljivimi gibi privablja ljubitelje adrenalina z vsega sveta.

Navedbe, da je ta vlak smrti povzročil poškodbe potnikov, segajo več kot desetletje v preteklost, a so bile večinoma prikrite, dokler preiskava televizijske mreže CNN prejšnji mesec ni razkrila več poročil o hudih poškodbah in hospitalizacijah, povezanih s to vožnjo, vključno z najmanj dvema smrtnima primeroma.

Six Flags zabaviščni park
Six Flags zabaviščni park
FOTO: Profimedia

Odvetniki po razkritjih CNN zastopajo več kot 100 strank, ki trdijo, da so v zadnjih dveh letih med vožnjo utrpele možganske poškodbe. V dveh tožbah je zapisano, da so predstavniki družbe Six Flags dobro seznanjeni z domnevnimi nevarnostmi te atrakcije in da nikakor ne bi smeli dovoliti njenega nadaljnjega obratovanja.

Obe udeleženki vožnje – 26-letna Naomi Greer-Wilkinson in 40-letna Pamela Guillen – sta po izstopu z vlaka smrti izgubili zavest. Sledila je nujna operacija, kirurgi pa so ugotovili, da so bile poškodbe posledica "travmatskega dogodka s hitrim pospeševanjem in zaviranjem med vožnjo", še poroča CNN. 40-letnica še vedno čuti posledice poškodb, medtem ko je 26-letnica v komi.

Družba Six Flags ne komentira sodnih postopkov, ki so v teku. Odvetniki zabaviščnega parka pa se sklicujejo na opozorilno tablo, ki potnike obvešča, da so z uporabo katere koli zabaviščne naprave ali atrakcije oziroma z udeležbo pri njej povezana "neizogibna tveganja".

Odvetniška pisarna, ki zastopa 22-letnika, ki je pred štirimi leti umrl zaradi travmatske poškodbe možganov, je za CNN povedala, da so njihovo pisarno najeli novi klienti, ki trdijo, da so na vlakcu smrti utrpeli poškodbe, od hudih pretresov možganov do krvavitev v možganih.

Kljub dolgoletnim opozorilom obiskovalcev parka, odvetnikov in zdravstvenih strokovnjakov glede nevarnosti vožnje je atrakcija obratovala vse do letošnjega poletja. Po navedbah tiskovnega predstavnika je družba Six Flags tobogan zaprla v večernih urah 12. julija.

Razlagalnik

Six Flags Entertainment Corporation je največje podjetje za upravljanje zabaviščnih parkov na svetu glede na število lokacij in ena izmed vodilnih družb v industriji tematskih parkov. Podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1961 v Teksasu, upravlja številne parke po Severni Ameriki, ki so znani predvsem po svojih ekstremnih toboganih in atrakcijah, ki temeljijo na licenciranih likih iz stripov in filmov, kot so tisti iz založbe DC Comics.

Travmatska možganska poškodba nastane zaradi nenadnega udarca, sunka ali tresljaja glave, ki povzroči premikanje možganov znotraj lobanje. To lahko privede do kemičnih sprememb v možganih, poškodb možganskih celic ali celo notranjih krvavitev. Takšne poškodbe so nevarne, ker lahko povzročijo dolgotrajne kognitivne težave, izgubo zavesti, motorične motnje ali v najhujših primerih trajno invalidnost in smrt, saj možgani niso sposobni sami hitro sanirati nastale škode.

G-sila oziroma gravitacijska sila je merilo pospeška, ki ga človeško telo občuti med gibanjem. Pri vožnji z ekstremnimi tobogani so potniki izpostavljeni hitrim spremembam smeri in hitrosti, kar ustvarja visoke pozitivne ali negativne g-sile. Medtem ko telo lahko prenese določene obremenitve, lahko nenadni sunki ali dolgotrajna izpostavljenost visokim silam povzročijo fiziološki stres, vplivajo na pretok krvi v glavo in v ekstremnih primerih povzročijo poškodbe mehkih tkiv ali možganske travme.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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zabaviščni park tobogan six flags

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KOMENTARJI13

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PONS
23. 09. 2026 12.28
Glava gre v eno stran, špeh okoli vratu v drugo in poškodba je tu.😁 Prvo malo mišic pa bo telo preneslo.
Odgovori
-1
0 1
NeNebinarni
23. 09. 2026 12.22
Ne vem... Američani so pa res vrhunec človeške neumnosti.
Odgovori
+0
2 2
SpamEx
23. 09. 2026 12.26
žalostno da cel svet prevzema njihovo neumno ureditev in postaja vedno bolj neumen
Odgovori
-1
1 2
annonymo95
23. 09. 2026 12.08
Pri nas imamo več takih vlakov smrti, samo da crkneš od čakanja
Odgovori
+2
2 0
Apolonia1
23. 09. 2026 12.06
Res je,da bi jih morali prepovedat samo mi je zanimivo ,da sploh kdo pomisli,da bi šel gor
Odgovori
+4
4 0
ArkaMast
23. 09. 2026 12.06
To sem včeraj gledal na CNN.
Odgovori
+1
1 0
Boti
23. 09. 2026 11.59
boli me ne mors pa koment na barabe dat
Odgovori
-1
0 1
dejc1
23. 09. 2026 11.40
Tudi mi imamo vlak smrti,imenuje se SŽ , na relaciji Lendava - Koper umreš od starosti preden vlak prevozi to razdaljo...
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+9
10 1
U1665256761563
23. 09. 2026 12.36
na vseh relacijah po SLO
Odgovori
0 0
Hind Rami Iyad Rajab
23. 09. 2026 11.36
čudežna usa tehnika...pa to
Odgovori
-2
1 3
SpamEx
23. 09. 2026 11.27
Real vlak smrti
Odgovori
+4
4 0
Ve?ni optimist
23. 09. 2026 11.18
Glavna novica ????????????????????????????????????????????
Odgovori
+3
6 3
jutri_pa_res
23. 09. 2026 11.10
Ti vlakci smrti bi sigurno morali imeti predpisane omejitve glede največjega dopustnega pospeška v vseh smereh. Vsi ljudje pač niso piloti lovskih letal, vajeni do 10 g pospeškov...
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+7
8 1
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