Smrtonosni video, pretirana samozavest: 'Bolj opozarjati ne moremo'

Od petka je v snežnih plazovih na Tirolskem in Vorarlbergu umrlo osem ljudi, pravijo avstrijske oblasti. V krajih St. Anton am Arlberg in Kaunerberg so v soboto umrli trije ljubitelji zimskih športov, 55-letnik je umrl v Kleinwalsertalu in 17-letnik v Zillertalu. Na Vzhodnem Tirolskem se je voznik snežnega pluga ponesrečil, potem ko ga je zajel snežni plaz in odnesel 200 metrov globoko. Tirolec je v nedeljo umrl pod snežno gmoto v Längenfeldu v Ötztalu, že v petek pa je bil plaz usoden za 32-letnega kitajskega smučarja.

Še posebej velika nevarnost preti na območju gozdne meje in nad njo, pravijo strokovnjaki, ki opozarjajo, da ljudje teh nevarnosti pogosto ne prepoznajo. Nevarno je tudi na prehodih iz malo v veliko snega - na primer pri vstopu v žlebove in korita.

Pristojni tudi pravijo, da bi lahko večino smrti, ki so se zgodile konec tedna – preprečili. Glavni razlog za tragedije so namreč neprevidnost in pretirana samozavest ljubiteljev zimskih športov.

Po besedah strokovnjaka Patricka Nairza, ki je govoril za APA, zasnežena pokrajina privabi veliko ljudi, ki želijo smučati izven urejenih terenov. Kar pa se lahko tragično konča.

Tudi on je opozoril, da je bilo na razpolago več kot dovolj informacij o preteči nevarnosti. In ljubitelje smučanja pozval, naj vendarle razumejo, v kaj se podajajo. In to po njegovem velja tako za tiste, ki se imajo za dovolj izkušene na alpskih terenih, še bolj pa za vse ostale.

Smrt, ki bi jo lahko preprečili, sicer vsakič prizadene tudi domačine in reševalce. Med takšnimi primeri je že omenjen primer kitajskega smučarja, ki ga je plaz odnesel okoli 100 metrov.

Po ugotovitvah policije je nameraval s prijateljema posneti video o turnem smučanju, a ko je 32-letni Kitajec prvi skočil čez rob terena, je izgubil nadzor nad smučmi in padel. "Pri tem je sprožil približno 150 metrov široko snežno ploščo," so sporočili pristojni.

Spremljevalca sta takoj poklicala pomoč, poškodovanega sta celo našla še pred prihodom reševalcev in ga začela odkopavati. A bilo je prepozno, pomagala nista niti hiter prihod helikopterja niti oživljanje.

Ob tem pa se morajo vsi, ki se podajajo v nevarnost, tudi zavedati, da pomoč morda ne bo prišla, ko jo bodo potrebovali. V soboto je tako v St. Antonu plaz odnesel smučarja, ki ju je bilo sicer mogoče locirati na podlagi signala. A je bilo reševanje veliko prenevarno za reševalne službe, ki so tako trupla izpod več kot štirih metrov snega odkopale šele v nedeljo.