Smrtonosno ledeno neurje v ZDA: zaradi ekstremnega mraza umrlo več ljudi

Po poročanju ABC Newsa je oddelek za javno zdravje Louisiane v nedeljo sporočil, da sta v snežni nevihti, ki je vkleščila dobršen del Združenih držav, zaradi podhladitve umrla najmanj dva moška. Še eno smrtno žrtev so medtem našteli v Austinu v Teksasu. Tamkajšnja električna služba je potrdila, da so v nedeljo zjutraj na parkirišču zapuščene bencinske črpalke našli mrtvo eno osebo, za katero domnevajo, da je prav tako umrla zaradi podhladitve, vendar pa vzroka smrti še niso potrdili.

CNN medtem poroča, da so še tri smrti, povezane z neurjem, našteli v Tennesseeju, o smrtnih žrtvah pa poročajo še iz New Yorka, Michigana in Kansasa. V Emporii v Kansasu so že v soboto iskali 28-letnico, ki so jo dan kasneje našli prekrito s snegom. Pristojni domnevajo, da je tudi ona umrla zaradi podhladitve. Skupaj naj bi zaradi vremena umrlo najmanj 11 oseb. Ameriška nacionalna meteorološka služba je opozorilo pred ekstremnim mrazom izdala za skoraj 90 milijonov ljudi.

Najobsežnejša odpoved letov po pandemiji

Ob tem je ledeno neurje težave povzročilo tudi na električni infrastrukturi. V 11 zveznih državah brez elektrike ostaja več kot 814.000 odjemalcev.

