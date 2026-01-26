Naslovnica
Tujina

Smrtonosno ledeno neurje v ZDA: zaradi ekstremnega mraza umrlo več ljudi

New York, 26. 01. 2026 07.18 pred 26 minutami 2 min branja 13

Avtor:
M.P.
Snežni vihar v ZDA

Združene države je zajela snežna nevihta, ki je številne zvezne države pokrila z debelo plastjo snega in ledu. Več sto tisoč ljudi je ostalo brez električne energije, pristojni so odpovedali več kot 11.000 letov. Zaradi snežnega neurja in ekstremnega mraza pa so v več zveznih državah zabeležili tudi smrtne žrtve.

Po poročanju ABC Newsa je oddelek za javno zdravje Louisiane v nedeljo sporočil, da sta v snežni nevihti, ki je vkleščila dobršen del Združenih držav, zaradi podhladitve umrla najmanj dva moška.

Še eno smrtno žrtev so medtem našteli v Austinu v Teksasu. Tamkajšnja električna služba je potrdila, da so v nedeljo zjutraj na parkirišču zapuščene bencinske črpalke našli mrtvo eno osebo, za katero domnevajo, da je prav tako umrla zaradi podhladitve, vendar pa vzroka smrti še niso potrdili.

CNN medtem poroča, da so še tri smrti, povezane z neurjem, našteli v Tennesseeju, o smrtnih žrtvah pa poročajo še iz New Yorka, Michigana in Kansasa. V Emporii v Kansasu so že v soboto iskali 28-letnico, ki so jo dan kasneje našli prekrito s snegom. Pristojni domnevajo, da je tudi ona umrla zaradi podhladitve.

Skupaj naj bi zaradi vremena umrlo najmanj 11 oseb. Ameriška nacionalna meteorološka služba je opozorilo pred ekstremnim mrazom izdala za skoraj 90 milijonov ljudi.

Najobsežnejša odpoved letov po pandemiji

Ob tem je ledeno neurje težave povzročilo tudi na električni infrastrukturi. V 11 zveznih državah brez elektrike ostaja več kot 814.000 odjemalcev.

Odpovedani leti zaradi snežnega viharja
Odpovedani leti zaradi snežnega viharja
FOTO: Profimedia

Ameriški mediji pa poročajo tudi o številnih odpovedih v letalskem prometu. Mediji poročajo, da gre za najobsežnejše odpovedi po pandemiji covida-19.

V nedeljo je bilo odpovedanih več kot 11.000 letov, vključno z vsemi leti na nacionalnem letališču Ronald Reagan Washington in večino letov na mednarodnem letališču Philadelphia. Odpovedana je bila tudi približno tretjina mednarodnih letov v ZDA.

Za ponedeljek je bilo že odpovedanih najmanj 2500 letov.

zda sneg zimska nevihta led

Starši: Alex zagotovo ni držal pištole, oblasti: Oviral je izvajanje zakona

KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Wolfman
26. 01. 2026 08.35
Za ameriške staroselce me pa res ne skrbi.
Odgovori
0 0
Uporabnik1854475
26. 01. 2026 08.33
Ja lej, če mislijo amerosi da so uber alles so se zmotil
Odgovori
0 0
Peni Stojanović
26. 01. 2026 08.31
tako kot zled pri nas, nic posebnega
Odgovori
0 0
Roadkill
26. 01. 2026 08.23
Moram priznat da bi bil z vseljem sedaj v eni zasneženi in nedostopni koči sredi Aljaske. Z zalogami do pomladi
Odgovori
+3
3 0
Peni Stojanović
26. 01. 2026 08.32
slisi se fajn ja ma nima kar vsak dostopa do tja
Odgovori
0 0
Roadkill
26. 01. 2026 08.34
ob večerih pa severni sij🎴
Odgovori
0 0
Kviz
26. 01. 2026 08.22
Se prilagajajo na življenje na Grenlandiji.
Odgovori
+0
1 1
ZMERNI DESNIČAR
26. 01. 2026 08.22
A to je to globlao segrevanje o katerem je toliko govora ?
Odgovori
+3
5 2
brainiac007
26. 01. 2026 08.27
Pojma nimaš
Odgovori
-1
1 2
ZMERNI DESNIČAR
26. 01. 2026 08.29
Brainiac samo čakam novico, da je bila ta zima najtoplejša v zgodovini meritev v ZDA in pa tudi v EU
Odgovori
+0
1 1
mojcd
26. 01. 2026 08.20
Ziher je trump dal novinarjem statistiko, 1 mrtev do danes
Odgovori
0 0
Uporabnik1854475
26. 01. 2026 08.32
Na pol mrtev
Odgovori
0 0
PomisliNaSonce
26. 01. 2026 08.19
Tamkajšnja električna služba je potrdila, da so v nedeljo zjutraj na parkirišču zapuščene bencinske črpalke našli mrtvo eno osebo, za katero domnevajo, da je prav tako umrla zaradi podhladitve, vendar pa vzroka smrti še niso potrdili. ...električba služba :) ...a zdaj poročajo še o 0 smrtnih žrtvah. Zanimivo vodenje statistike :)
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
