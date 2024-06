Smrtonosno romanje v Meko, nekatera turistična podjetja bodo ostala brez licenc

V poročilu, ki ga je izdala egiptovska vlada, je zapisano, da nekateri operaterji niso izdali pravih vizumov, zaradi česar so morali romarji v sveto mesto vstopiti peš po puščavskih poteh. Nekatera podjetja pa so v poročilu obtožili tudi, da niso zagotovila ustrezne nastanitve, zaradi česar so bili turisti izpostavljeni vročini.

Dovoljenja za hadž so dodeljena državam po sistemu kvot in Savdska Arabija zahteva, da vsak romar pridobi eno od 1,8 milijona razpoložljivih licenc za zakonit dostop do Meke.Vsako leto se več deset tisoč vernikov poskuša udeležiti hadža brez uradnega dovoljenja, ki je plačano in dodeljeno po kvotah in omogoča dostop do klimatiziranih prostorov. Hadž je eden od petih stebrov islama in vsak musliman, ki si ga lahko privošči, je dolžan to versko dolžnost opraviti vsaj enkrat v življenju.