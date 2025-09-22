Za najbogatejšega Francoza je dveodstotni davek 'smrtonosen'

Francoski proračunski primanjkljaj sicer znaša 5,8 odstotka BDP, kar je najvišji skupni znesek v evroobmočju, dolg pa do konca leta 2024 dosega 113 odstotkov.

Razprava se je ponovno pojavila, ko je prejšnji teden funkcijo nastopil novi francoski premier Sébastien Lecornu , ki si je za prioriteto zadal znižati francoski proračunski primanjkljaj.

Izvršni direktor se je čez vikend odzval na tako imenovani "Zucmanov davek", poimenovan po francoskem ekonomistu Gabrielu Zucmanu , ki se zavzema za višje dajatve za bogate.

Nekdanjemu francoskemu premierju Françoisu Bayrouu in njegovi vladi so v francoskem parlamentu 8. septembra izglasovali nezaupnico, potem ko sta poskušala pridobiti odobritev za 44 milijard evrov proračunskih rezov.

Levi politiki Socialistične stranke in Zelene stranke pozivajo aktualnega premierja Sébastiena Lecornuja, naj v svoj predlog proračuna za leto 2026 vključi davek na premoženje.

Zucmanov davek, ki bi veljal za 1800 gospodinjstev, bi lahko vladi prinesel približno 20 milijard evrov letno. Če pa bi bogati zapustili državo, kot se nekateri bojijo, bi se ti prihodki lahko zmanjšali. Leta 2012 je Arnault sam grozil, da bo po drugem davčnem sporu zaprosil za belgijsko državljanstvo, čeprav načrtov ni uresničil.

Arnault ni povedal ničesar o tem, da bi tokrat zapustil domovino, je pa Zucmana označil za "skrajno levega aktivista" in dodal: "To očitno ni tehnična ali ekonomska razprava, temveč jasno izražena želja po uničenju francoskega gospodarstva."

Zucman se je v nedavni objavi na X odzval na Arnaultove besede in dejal: "Milijarderji plačujejo malo ali nič dohodnine in 86 odstotkov Francozov ima prav, ko si želi to odpraviti."

Francoski ekonomist Thomas Piketty je Arnaultove besede označil za "nesmisel". V nedeljo je v objavi na X zapisal: "Več kot 500 najbogatejših ljudi je od leta 2010 do 2025 povečalo svoje premoženje za 500 odstotkov. Z dveodstotnim letnim davkom bi trajalo stoletje, da bi se vrnili na raven iz leta 2010, če predpostavimo, da v vmesnem času ne prejemajo dohodka." Dodal je vprašanje: "Ali to spravlja francosko gospodarstvo na kolena?"

Arnaultove besede so sprožile burno razpravo v francoski politični sferi.

"Počne vse, da bi v Franciji plačal čim manj davkov," je v nedeljo za Franceinfo dejal nacionalni sekretar Komunistične partije Fabien Roussel. Roussel je ostro kritiziral politične odločitve, sprejete po izvolitvi predsednika Emmanuela Macrona leta 2017, in trdil, da so Francozi izgubili kupno moč zaradi naraščajočih računov in stagnacije dohodkov.

"Medtem se je bogatim, zelo bogatim, premoženje podvojilo, potrojilo," je nadaljeval. "Ta Zucmanov davek omogoča fiskalno pravičnost. Najbogatejši morajo prispevati k zmanjšanju primanjkljaja," je dejal.