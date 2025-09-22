Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi se Voyo
Tujina

Za najbogatejšega Francoza je dveodstotni davek 'smrtonosen'

Pariz, 22. 09. 2025 16.01 | Posodobljeno pred 56 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
D. S.
Komentarji
26

Politiki v Franciji so se odzvali na komentar najbogatejšega človeka v državi o davku, ki od državljanov z vsaj stomilijonskim premoženjem zahteva dveodstotne dajatve. Izvršni direktor luksuzne skupine LVMH, Bernard Arnault, je dejal, da je predlagani 2-odstotni davek za najbogatejše francoske državljane "smrtonosen za naše gospodarstvo".

Bernard Arnault, nekoč najbogatejši človek na svetu, ima po podatkih Forbesa premoženje, vredno 157,1 milijarde dolarjev (133,5 milijarde evrov).

Izvršni direktor se je čez vikend odzval na tako imenovani "Zucmanov davek", poimenovan po francoskem ekonomistu Gabrielu Zucmanu, ki se zavzema za višje dajatve za bogate. 

Razprava se je ponovno pojavila, ko je prejšnji teden funkcijo nastopil novi francoski premier Sébastien Lecornu, ki si je za prioriteto zadal znižati francoski proračunski primanjkljaj.

Francoski proračunski primanjkljaj sicer znaša 5,8 odstotka BDP, kar je najvišji skupni znesek v evroobmočju, dolg pa do konca leta 2024 dosega 113 odstotkov.

Zaskrbljeni Bernard Arnault na svoji 150-milijonski superjahti Symphony.
Zaskrbljeni Bernard Arnault na svoji 150-milijonski superjahti Symphony. FOTO: Profimedia

Nekdanjemu francoskemu premierju Françoisu Bayrouu in njegovi vladi so v francoskem parlamentu 8. septembra izglasovali nezaupnico, potem ko sta poskušala pridobiti odobritev za 44 milijard evrov proračunskih rezov.

Levi politiki Socialistične stranke in Zelene stranke pozivajo aktualnega premierja Sébastiena Lecornuja, naj v svoj predlog proračuna za leto 2026 vključi davek na premoženje.

Zucmanov davek, ki bi veljal za 1800 gospodinjstev, bi lahko vladi prinesel približno 20 milijard evrov letno. Če pa bi bogati zapustili državo, kot se nekateri bojijo, bi se ti prihodki lahko zmanjšali. Leta 2012 je Arnault sam grozil, da bo po drugem davčnem sporu zaprosil za belgijsko državljanstvo, čeprav načrtov ni uresničil.

Arnault ni povedal ničesar o tem, da bi tokrat zapustil domovino, je pa Zucmana označil za "skrajno levega aktivista" in dodal: "To očitno ni tehnična ali ekonomska razprava, temveč jasno izražena želja po uničenju francoskega gospodarstva."

Zucman se je v nedavni objavi na X odzval na Arnaultove besede in dejal: "Milijarderji plačujejo malo ali nič dohodnine in 86 odstotkov Francozov ima prav, ko si želi to odpraviti."

Francoski ekonomist Thomas Piketty je Arnaultove besede označil za "nesmisel". V nedeljo je v objavi na X zapisal: "Več kot 500 najbogatejših ljudi je od leta 2010 do 2025 povečalo svoje premoženje za 500 odstotkov. Z dveodstotnim letnim davkom bi trajalo stoletje, da bi se vrnili na raven iz leta 2010, če predpostavimo, da v vmesnem času ne prejemajo dohodka." Dodal je vprašanje: "Ali to spravlja francosko gospodarstvo na kolena?"

Arnaultove besede so sprožile burno razpravo v francoski politični sferi.

"Počne vse, da bi v Franciji plačal čim manj davkov," je v nedeljo za Franceinfo dejal nacionalni sekretar Komunistične partije Fabien Roussel. Roussel je ostro kritiziral politične odločitve, sprejete po izvolitvi predsednika Emmanuela Macrona leta 2017, in trdil, da so Francozi izgubili kupno moč zaradi naraščajočih računov in stagnacije dohodkov.

"Medtem se je bogatim, zelo bogatim, premoženje podvojilo, potrojilo," je nadaljeval. "Ta Zucmanov davek omogoča fiskalno pravičnost. Najbogatejši morajo prispevati k zmanjšanju primanjkljaja," je dejal.

francija davek milijarder bogati dajatve
Naslednji članek

Gradnja stolpa se končuje, Sagrada Familia bo najvišja krščanska cerkev v Evropi

Naslednji članek

V Italiji protesti v podporo Palestincem: javni promet stoji, policija uporabila solzivec

SORODNI ČLANKI

Musk znova zasedel stolček najbogatejšega Zemljana

Najbogatejši Zemljan: Muska prehitel Francoz Arnault

Najbogatejši človek na svetu hčerko povišal na čelo Diorja

Elon Musk ni več najbogatejša oseba na svetu

KOMENTARJI (26)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
22. 09. 2025 17.08
Kapitalizem je zlo.
ODGOVORI
0 0
JanezNovakJohn
22. 09. 2025 17.07
Rasporeditev dobička med bogatenjem najbogatejših je bil prigoljufan. Delavci in država bi morali dobiti bistveno več.
ODGOVORI
0 0
ArkaMast
22. 09. 2025 17.06
+1
Ja ubogi revež.
ODGOVORI
1 0
blef
22. 09. 2025 17.02
+1
Vsem nam se je premoženje podvojilo...no vsaj tistim ki imajo v lasti nepremičnine. Tako, da so včasih take izjave čisto narobe.
ODGOVORI
1 0
PošteniSlovenec
22. 09. 2025 17.02
+1
Za najbogatejšega Francoza je dveodstotni davek 'smrtonosen' ker mu ob vseh milijardah ostane za dva odstotka manj bogastva.
ODGOVORI
2 1
Pacient2
22. 09. 2025 17.01
+2
Židje so spet v skrbeh? Plinske celice so bile zgrajene po vojni za pranje ovčk
ODGOVORI
3 1
bandit1
22. 09. 2025 17.00
+1
Kot vidim na sliki je tisti mladi varnostnik, tisti s kapco, pa revež ki mu vsak dan menjajo kri od x darovalca, notranje organe ITD le da bluzi da bo nesmrten.
ODGOVORI
2 1
nelika123
22. 09. 2025 16.59
Bo že nasel rešitev za svoj problem
ODGOVORI
0 0
2mt8
22. 09. 2025 16.55
+1
Več kot imaš, težje daš in več hočeš. Denar je kot droga. Popolnoma enako.
ODGOVORI
2 1
Sushilover
22. 09. 2025 16.55
+3
Ma stari oprdec - naj zapravlja raje dokler še lahko, s seboj ne bo nič odnesel.
ODGOVORI
4 1
Laki je malo nervozan
22. 09. 2025 16.54
-1
Premoženje bi moralo bit v neki točki limitirano, vse kar je več preko davkov v skupno dobro.
ODGOVORI
1 2
Perovskia
22. 09. 2025 16.56
+1
Zakaj a da bi ti hodu za 2 uri v sluzbo in ustvarjal slab ustis
ODGOVORI
2 1
KatiFafi
22. 09. 2025 16.37
-1
Davek je legalizirana kraja!
ODGOVORI
9 10
bandit1
22. 09. 2025 16.54
+2
Uvedli so ga kralji in kraljice oni niso nič prispevali, zato imajo toliko.
ODGOVORI
3 1
Partapaki
22. 09. 2025 16.35
+8
Joj 2% jih bo uničilo, ko se navadnim državljanom pobere po 60% z vsemi davki skupaj pa čudežno vse funkcionira.
ODGOVORI
11 3
Victoria13
22. 09. 2025 16.37
+9
Si pač na napačni strani zgodovine...bogastvo je za peščico, revščina za množice!
ODGOVORI
10 1
Veščec
22. 09. 2025 16.29
+5
Nič nebo sabo odnesu
ODGOVORI
8 3
Victoria13
22. 09. 2025 16.38
-5
Zakaj bi pa dajal toliko denarja za druge? Kaj ima od tega?
ODGOVORI
3 8
kr en 123
22. 09. 2025 16.26
+8
V Franciji so našli 1800 bogatih za obdavčit in jokajo... pri nas so z 2% za dolgotrajno oskrbo našli 2 mio bogatih zaposlenih, ki molče plačujemo 2% od bruto plače... pa naj kdo reče, da nismo boljši od francozov...
ODGOVORI
12 4
bor99
22. 09. 2025 16.34
-2
1%
ODGOVORI
3 5
Victoria13
22. 09. 2025 16.39
+1
Ne, mi smo hlapci lastne države, ki vse molče sprejmemo!
ODGOVORI
3 2
kr en 123
22. 09. 2025 16.43
+0
In1% delodajalec... a ti misliš, da delodajalec dela za ta tvoj procent? Ti pa si...
ODGOVORI
3 3
Sandx
22. 09. 2025 16.25
-4
Dajte Palestini in Hamas teroristom tako boste srecni….
ODGOVORI
5 9
bandit1
22. 09. 2025 16.23
+11
Davke plačujejo sužnji ne najbogatejši. Tudi sužnji umirajo v njihovih vojnah, njihovi sinčki ne.
ODGOVORI
11 0
Perrun
22. 09. 2025 16.23
+3
Bogastvo bi se moralo tako omejiti po mojem mnenju. Ker to je prešlo vse meje dobrega okusa. Naj ma nekdo tam 100 milijov, vse ostalo več je bedarija
ODGOVORI
7 4
Malo_sutra
22. 09. 2025 16.20
+8
Neve on kje je, kaj šele da je zaskrbljen.
ODGOVORI
8 0
Sixten Malmerfelt
22. 09. 2025 16.18
+7
Umrl bo od tega 2 % davka! Najmanj 7 % bi moral biti! Zato pa so bogati vsako leto še bogatejši!
ODGOVORI
11 4
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256