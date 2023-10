Smučanje v Avstriji bo letos precej dražje: dnevne vozovnice do 75 evrov

Upravljavci smučarskih središč v Avstriji kot razlog za podražitve skoraj soglasno navajajo veliko rast stroškov energentov in plač. " Cene energentov so za nas katastrofa, " je dejal generalni direktor tirolskega smučišča Axamer Lizum v bližini Innsbrucka Werner Friesser . Kot je dodal, letos namesto prejšnjih 360.000 evrov plačujejo za energente 1,1 milijona evrov, pa čeprav za žičnice velja ugodnejša tarifa.

V družbi Arlberger Bergbahnen, ki upravlja smučišče St. Anton, so letos cene dnevnih smučarskih vozovnic v glavni smučarski sezoni zvišali na neverjetnih 75 evrov. To je 12 odstotkov več kot pred letom. Predstavnik družbe Arthur Moser je dejal, da je zaradi velikosti smučišča "razmerje med ceno in ponudbo" v nacionalni in mednarodni primerjavi "popolnoma skladno".

Na smučiščih Kitzbühel in Ischgl bo treba za dnevno smučarsko vozovnico v glavni sezoni odšteti 72 evrov, v smučarskem središču Zillertal Arena 72,50 evra, v Söldnu pa 73 evrov.

V smučarskem središču Ski amade s skupaj 760 kilometri smučarskih prog bo to zimo dnevna vozovnica skoraj povsod stala 73,50 evra, v dolini Gastein 73,90 evra. Nekaj nižje bodo cene v predprodaji.

Na koroških smučiščih so dnevne vozovnice podražili v povprečju za devet odstotkov. Na smučiščih Mokrine, Bad Kleinkirchheim, Mölltal in Osojščica bodo odrasli za dnevno vozovnico odšteli 62 evrov. Na smučišču Grossglockner-Heiligenblut bo dnevna vozovnica stala 56,50 evra, na Katschbergu 60,50 evra, na Goldecku pa 51 evrov. Nižje bodo cene na manjših smučiščih, kot sta Klippitztörl (43 evrov) in Peca (45,50 evra).

V štajerski smučarski regiji Schladming-Dachstein so cene zvišali za več kot osem odstotkov, na do 73,50 evra za dnevno smučarsko vozovnico. Ob nakupu prek spleta so cene nekaj evrov nižje.

Na večjih smučiščih v Zgornji Avstriji bo letos smučanje dražje za sedem do deset odstotkov, v Hinterstoderju denimo dnevna vozovnica na spletu stane 56 evrov, na blagajni pa 59 evrov. Upravljavci smučišč v Spodnji Avstriji so povedali, da bodo po približno desetodstotni lanski podražitvi letos cene zvišali za "okoli osem odstotkov".