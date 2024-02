Smučar preganjal prestrašenega volka, ki je med begom trčil v zaščitno mrežo

Video dogodka je hitro zakrožil po družbenih omrežjih ter ob tem ujel tudi pozornost nacionalne agencije. "Na videu lahko vidimo ubogo žival, ki brezglavo beži pred svojim mučiteljem, nato pa zadene varnostne ovire, ki omejujejo smučarsko stezo. Poleg samega dogodka nas močno skrbi tudi zdravstveno stanje ubogega volka, ki je bil ob udarcu lahko poškodovan, morda celo huje," so sporočili iz agencije za zaščito živali.

Zaradi tega so tožilstvu v Trentu podali ovadbo proti neznanim osebam. Sumijo jih kaznivega dejanja mučenja živali, za kar je zagrožena kazen od treh do 18 mesecev zapora in od 5000 do 30.000 evrov denarne kazni.

"Pristojne prosimo, da storijo vse, kar je v njihovi moči, najdejo žival ter ugotovijo, kakšno je njeno zdravstveno stanje. Apeliramo, da ji zagotovijo tudi vso potrebno oskrbo," so ob tem dodali v agenciji.

Dodajajo, da žal ne gre za osamljen primer. "Obstajajo številni primeri divjih živali, zlasti volkov in medvedov, ki so jih lovili z avtomobili ali pa so jih s hrano zvabili v past ter jih nato ubili, da bi lahko z njimi posneli selfie. Jasno je, da smo prav zaradi teh primerov ljudje večja grožnja živalim, kot so one nam," so poudarili.

Zato menijo, da je nujno, da se varnost divjih živali nikakor ne zniža in da se ustavi vsak poskus, da bi z zakonom odobrili odstrel medvedov in volkov.