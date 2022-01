Smučarje s sedežnice pometala voda iz poškodovanega hidranta

Dramatični prizor se je odvil v petek zvečer, ko je smučar med smučanjem v Beech Mountain Resortu v Severni Karolini trčil v vodni hidrant. Voda je pod visokim pritiskom bruhala več deset metrov visoko v zrak, in to neposredno na poti sedežnice, ki je smučarje vozila na goro.

Študentko, ki je s svojo najboljšo prijateljico praznovala rojstni dan, je vrglo s sedežnice, ko se je peljala nad močnim curkom vode. "Precej me boli, predvsem na levi strani telesa. Modrice imam od glave do pet, nekaj velikih, nekaj majhnih, po vsem telesu," je povedala 19-letna Emma Lopinto in dodala, da je njena prijateljica morda utrpela poškodbo hrbtenice. "Zgrabili sva se in sklonili glavi. Spomnim se samo, kako je kovinska palica letela navzgor, potem pa še jaz. Ne spomnim se ničesar, kar se je zgodilo po tem, vse dokler nisem odprla oči, ko sem ležala na tleh," je dejala.

Dve ženski naj bi se odločili skočiti na tla, da bi se izognili mrzli vodi, ki je brizgnila iz cevi. "Vsi so bili v šoku. Ne boste skočili s sedmih metrov, razen če mislite, da morate," je povedala Ivy-Elise Ivey, ena od ljudi, ki so skočili. "Kljub uživanju zdravil imam hude bolečine. Ne morem se ne obleči ne tuširati. Ne morem voziti. Ničesar ne morem dvigniti in prsti na roki ne delujejo več, kot bi morali," je povedala.

Delavci v letovišču so povedali, da smučarjem niso naročili, naj skočijo, toda poškodovana ženska je rekla, da vode niso mogli takoj izklopiti. "Takoj ko smo se zavedeli težave, smo ukrepali, zaprli vodo in preostalim smučarjem pomagali pri izkrcanju na zgornji postaji žičnice," so sporočili iz Beech Mountain Resorta.

Lopintovo in še enega smučarja so reševalci odpeljali v bolnišnico. "Nikogar ne želim kriviti. Želim samo, da ljudje vedo, da je šlo za resnejšo situacijo, kot – tako se mi vsaj zdi – se govori," je povedala Lopintova.