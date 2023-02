Smuči lahko še naprej vozite s seboj – tudi v Avstriji

Avstrijski mediji so se v zadnjih dneh razpisali o tem, kako po Balkanu krožijo govorice, da se na smučanje k našim severnim sosedom več ne sme s športno opremo v osebnem vozilu. Ljudje so se prestrašili, ker so po spletu zaokrožili zapisi o tem, da lahko tovrstni prevoz denarnico stanjša za kar deset tisočakov.

Nazadnje je lažnim novicam konec naredil avstrijski avto-moto klub (ÖAMTC). Objavili so sporočilo za javnost, v katerem so zapisali, da so v preteklih dneh prejeli številna vprašanja, predvsem iz Hrvaške in Slovenije, o domnevni spremembi predpisov za prevoz smuči v ali na avtomobilu. "Temeljijo na lažni trditvi, da smuči, smučarskih desk in druge športne opreme, ki je v Avstriji dovoljena, ni več mogoče prevažati v avtu," so zapisali.

Pomirili so, da v Avstriji ni novih posebnih predpisov za prevoz smuči in podobne športne opreme. Že dlje časa obstaja le splošna obveznost voznikov, da zavarujejo tovor – kakršen koli že je – v avtomobilu ali na njem. "Novo je le to, da se je možna najvišja kazen za manjkajoče ali neustrezno pritrjevanje tovora z dosedanjih 5000 zvišala na do 10.000 evrov. A to ne velja samo za zimsko športno opremo, ampak za vse, kar lahko prevažamo v avtomobilu," je v imenu avto-moto kluba zapisala Verena Pronebner.

Vseeno ne pozabite na varnost

Strokovnjaki za varno vožnjo so postregli še z nekaj nasveti: tovor ne sme ovirati voznikovega pregleda, ohlapne dele tovora je treba prekriti oz. zavarovati. Težka prtljaga sodi v prtljažnik, posebno zajeten tovor pa v strešne kovčke, za privezovanje je treba uporabiti čvrste trakove.