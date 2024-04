Val protestov na kampusih, na strehah specialci in policisti s solzivcem

"Zagotovo podpiramo pravico do mirnih protestov," je dejal tiskovni predstavnik sveta za nacionalno varnost ZDA John Kirby za televizijo ABC. Je pa obsodil antisemitske izjave, za katere so slišali, ter tudi na splošno obsodil sovražni govor in grožnje z nasiljem.

Val demonstracij se je začel na univerzi Columbia v New Yorku, nato pa so se hitro razširile po vsej državi. Čeprav so bili v številnih kampusih protesti mirni, se število protestnikov, ki jih je policija pridržala – včasih tudi v okrepljeni opremi s solzivcem in električnimi paralizatorji – hitro povečuje. Ta konec tedna so pridržali 275 ljudi, od tega 100 na univerzi Northeastern v Bostonu, 80 na univerzi Washington v St. Louisu, 72 na državni univerzi v Arizoni in 23 na univerzi Indiana.

V Arizoni je sicer pred univerzo tabor postavila skupina posameznikov, njeni člani pa niso bili študenti, profesorji ali osebje univerze. Kljub pozivom niso upoštevali navodil, naj se razidejo.