Sneg in led ohromila letališče v Frankfurtu: odpovedali polovico letov

Nemška meteorološka služba (DWD) je za južno in zahodno izdala opozorilo zaradi snega in ledu. "Na jugozahodu in jugu so deloma ekstremne vremenske razmere. Obilno sneženje bo ponekod vztrajalo do četrtka," so zapisali.

Po vsej državi so bile čez noč na terenu zimske službe, ki so skušale ceste pripraviti na napovedane slabe vremenske razmere, poroča Deutche Welle. V Nürnbergu na Bavarskem je več šol odpovedalo pouk.

Najhujše razmere so sicer ob meji s Francijo. V mestu Saarbrücken so zaradi ledu deli mestnega središča neprehodni za pešce, ceste pa neprevozne. Tamkajšnje manjše letališče je za danes odpovedalo vse lete.

Na letališču v Frankfurtu so odpovedali 570 letov. Kot so pojasnili v Fraportu, delavci v primeru močnega sneženja kljub neprekinjenemu zimskemu vzdrževanju težko ohranijo vzletno-pristajalne steze brez snega in ledu.

Ljubljansko letališče, ki ga prav tako upravlja Fraport, je včeraj sporočilo, da so odpovedani oba sredina in četrtkov let iz Ljubljane v Frankfurt.