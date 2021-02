Sneg in led ohromila promet, ponekod najhujša zima v več kot 10 letih

Snežni vihar je na Nizozemskem in v Nemčiji povzročil več težav v cestnem, železniškem in letalskem prometu. Na Otoku pa težave povzroča predvsem močan veter, ki piha tudi s sunki, močnejšimi od 90 km/h.

Nizozemske oblasti so zaradi burnega vremenskega dogajanja razglasile rdeči alarm. A številni so se zime pravzaprav razveselili, gre namreč za prvi "pravi snežni vihar" po več kot desetletju, pravijo na Nizozemskem, kjer je s takšno zimo nazadnje postreglo leto 2010. Številni se tako veselijo drsanja na zaledenelih kanalih, saj so se temperature spustile vse do minus 10 stopinj Celzija, oblasti pa pravijo, da je drsanje dovoljeno ob spoštovanju pravil družbenega distanciranja.

Na amsterdamskem letališču Schiphol je slabo vreme povzročilo odpoved številnih letov in večje zamude, medtem ko so letališče Eindhoven povsem ustavili.

Ustavili so tudi vlake, vključno z mednarodnimi linijami do Nemčije. Obstali so tudi tramvaji v Amsterdamu, medtem ko se je tramvaj v Haagu iztiril. Ljudem so sicer svetovali, naj se ne odpravljajo od doma, s ceste naj bi samo v nekaj urah zdrsnilo več kot 80 avtomobilov.

V Nemčiji je sneženje povzročilo večje motnje v železniškem prometu, poročajo tudi o številnih prometnih nesrečah, cestne službe pa imajo polne roke dela s čiščenjem cest. Za več območij velja tudi rdeči alarm.

Še posebej zaostrene so bile razmere na delu avtoceste v Severnem Porenju-Vestfaliji, ki ga je policija zaprla, potem ko se je cestišče "spremenilo" v drsališče.

Zimske razmere so tudi v Belgiji, kjer napovedujejo predvsem mraz, pa tudi še nekaj snežnih padavin.